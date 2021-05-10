報稅攻略2021｜極速上網報稅教學5分鐘搞掂！　即睇11樣可扣稅項

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-05-10 10:00

【報稅攻略2021／上網報稅方法教學】踏入5月又要報稅了，稅務局日前已發出約262萬份2020/21課稅年度個別人士報稅表，須於6月3日或之前遞交，如果使用網上報稅，則可延至7月3日前遞交。究竟如何快速網上填表？又有什麼項目可以扣稅？以下一一話你知。

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現時報稅表除了透過郵遞遞交，亦可經稅務易或智方便App網上報稅，但填表時也要注意要填哪些資料，以下快速網上報稅教學，如果準備好資料，5分鐘就可以完成。

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最後提提大家，今次報稅表須於6月3日或之前遞交，逾期或會罰款；如果使用網上報稅，則可延至7月3日前遞交。

（資料圖片）

同場加映：5000元消費券│政府再改申請使用限制！3類人不可領 12大須知一文看清

是次「電子消費券計劃」會發放總額5000元的電子消費券，計劃規模360億元，預計720萬人受惠。而政府在5月5日舉行的立法會會議中，再回應了消費券計劃詳情，並再次更新了使用限制。究竟最新有什麼申請資格？申請方法、消費券適用範圍及限制又有什麼？將會分多少期派發消費券？以下12大重點逐點解答。

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以上資料部份細節，仍有待政府實際公布。