女老師揭學生拍拖　男生面前言辭粗鄙狂摑女生　網民：黑道大姐？

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-05-08 09:00

中學生應否談戀愛？這個上世紀的問題至今仍有爭議，學生戀愛即使再純真，在一些老師眼中仍然是十惡不赦的事。微博日前爆出1段影片，有網民爆料指黑龍江1間中學的老師發現一對學生早戀，竟在課室內當着男生面前大力掌摑其女友，還言辭粗鄙地質問女生是否當教室是酒店。內媒事後向涉事學校查詢，紀委人員稱局方已介入調查。 掌國學生的老師事後惹來網民炮轟，質疑她說話的口吻江湖味十足，亦有不少網民斥責中男生，指看着女友捱打竟不勸阻。

內地有中學老師發現學生拍拖，在教室掌摑2人。（微博影片截圖）

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微博日前爆出1段體罰影片，據網民爆料事件發生於黑龍江雙鴨山一所名校，打人的中學女老師是班主任，發現班中2名學生早戀，竟在課室掌摑他們。

影片中1名高大男生站在一旁，拍片者應該是躲起來偷拍，有眼利網民留意到男生的臉頰已非常紅腫，可能已先被老師掌摑。片中見到老師使勁掌摑相信是男生女友的女生，聽聲響已知道非常大力，打到女生頭髮飛起臉都側了過去。老師邊打邊罵，從中可以聽出2人的「罪狀」，是老師不滿女生上課時靠近該男生身體，「那麼不要臉往身上靠」，還帶侮辱性的問女學生「這是教室，這是你家還是酒店啊」，之後喝問她「哪兒錯了」，再一巴摑下去，女學生被打到靠向牆上。

+ 4 + 4 + 4

網民認為不論校方對學生拍拖的取態是什麼，都不應該使用暴力，而且看得出她打得相當用力。有人甚至大罵該老師不配為人師表，開口就問上酒店之類的話，聽起來更像是「黑道大家姐」會說的話。不過有許多網民竟留言，批評片中男生相當高大，幾乎和門一樣高，但眼見女友捱打竟由頭到尾沒有阻止，斥責他沒骨氣，不能保護女友。

網民點睇：

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事件爆出後內媒向相關單位查詢，雙鴨山市市紀委監委駐教體局紀檢組工作人員回應稱已經知悉事件，局方正介入調查事件，之後會通報事件原由。

（綜合）

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內地9歲男童被老師扯頭髮，扯到頭皮和頭骨分離，要不停抽走血液，讓頭皮與頭骨連接。（微博圖片）

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