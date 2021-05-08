低俗婚鬧│新郎遭吊起高壓水柱狂射　半空自轉禮服當場射到爆裂

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-05-08 17:00

【低俗婚鬧】內地婚鬧向來為人詬病，虐待新人的方式可謂法層出不窮。日前微博又爆出1段婚鬧短片，河南1名新郎遭人綁在吊車的勾上，再找來水車用高壓水柱朝他身上瘋狂噴射，令新郎哥的西裝禮服都被沖到爆開，現場圍觀的人則在開心拍片，更稱這是「愛的洗禮」，新郎哥事後表示「這還好」。影片在網上引來一片炮轟聲，網民批評玩得太過分，「高壓水槍這樣沖人也不怕鬧出人命」。

河南又爆出低俗婚鬧，1名新郎被吊起再用高壓水柱狂射。（微博影片截圖）

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婚鬧苦主除了新娘子，新郎哥可能都會被玩得很慘。內媒報道，這場婚鬧應該發生於5月1日勞動節當天，地點是河南，新郎的朋友為了「祝賀」他大婚，找來吊車及水車，將新郎綁在吊勾上掛在半空，然後用高壓水槍射水進行「愛的洗禮」。

從影片所見，身穿禮服的陸軍裝新郎哥被人吊起，雙腳離地的他未有反抗，只能在苦笑，然後有個人用高壓水槍直射新郎，水勢太大令新郎抱頭躲避，在半空中不停自轉卻無法落地。

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捱了一會水柱後，這時新郎的西裝背部已被噴到爆裂，新郎哥伸手擋住自己的臉，最後西裝褸、裇衫和褲子都被射到破爛，令他露出背部和整條左腿，站在旁邊的親友則笑得很開心，不少人更舉起手機拍片，新郎哥捱過這場射水洗禮後，只淡然地說「這還好」、「不想第二次」。

網民則認為這場婚鬧絕對不好，直斥玩得太過分，而且還將新郎的禮服噴到要報銷，認為根本是惡俗玩意，政府應加以規管；但也有人覺得新郎哥自己能接受就沒有問題。然而，有留言認為高壓水槍這樣向人噴射，是有可能「鬧出人命」，「這是要喜事喪事一塊兒辦啊」。

網民點睇：

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（綜合）

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