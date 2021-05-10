老闆不滿員工常去廁所　實施打卡制每月少過1小時派3位數獎金

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-05-10 09:00

人有三急，上班時間去廁所實屬常事，但最近有打工仔在討論區發文指，老闆因不滿同事上班用太多時間去廁所，於是實施「廁所打卡制」，並訂下領取獎金的標準，月尾結算時總如廁時間少於1小時，便可獲150元獎勵，做法引來網民熱議。

有網民發文指老闆最近設立「廁所打卡制」，要求所有同事去廁所前後必須打卡記錄在案。（GettyImages）

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樓主在香港討論區發文，表示老闆曾在開會時提到同事去廁所的問題，「講過唔明點解同事返工成日痾屎痾尿」，並認為大可在上班前和午飯時「痾清」，除非身體不適，否則根本毋需花工作時間去廁所，因此老闆近日便想出「廁所打卡制」，要求員工拿廁所鎖匙時一律都要打卡，並讓接待處的同事時刻看守，「去打1次返嚟打1次」。

樓主續指，直至月尾結算時，假如同事總計去廁所的時間少於1小時，便可從零食基金中領取150元當作獎勵。不過，樓主聽到方案後，直指獎金金額毫無吸引力，「$150真係唔稀罕，$1500我都可以考慮忍下」。因此，他表明仍然會照常去廁所，甚至變本加厲，「你咁做我就每日痾1粒鐘」。

樓主直指150元的獎金太少，自己不會因此減少去廁所的時間。（GettyImages）

帖文一出，即有大批網民批評樓主的老闆管太多，指去廁所也要限時，非常不人道，「去廁所都要管？咩公司」、「你個老細都幾無聊」、「都黐黐地嘅，有得控制嘅咩，生理需要嚟㗎嘛，急就要去㗎啦」。惟有部份網民指出，不少打工仔的確會到廁所「放風」，認為可能是員工到廁所偷懶的情況太嚴重，才導致老闆出招，「會唔會係有啲同事成日走入廁所蛇王」、「返工痾屎仲要一痾成粒鐘，喺廁所上網，只要廁所上唔到網啲人自然痾得快」。

（香港討論區）

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