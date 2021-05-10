Mirror演唱會丨鏡粉女友想炒價買$2600專屬口罩　港男：真心唔抵

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-10 17:21

人氣組合Mirror上周四起一連6晚於九展舉行演唱會，大批粉絲為之瘋狂，不但用心準備各樣應援物品，連演唱會紀念品也一件難求。有港男就於討論區發文，指身為「鏡粉」的女友看演唱會時未能買到Mirror聯乘品牌MaskOn推出、印有團徽的專屬口罩，完騷後發現有人以炒價於網上放售，便打算「大手買12盒」，以儲齊12名團員的專屬款式。樓主認為聯乘口罩價格過高，而且專屬款式只有橡筋顏色有分別，直言「唔明有乜好買」。

人氣男團MIRROR本月6日起一連6場《MIRROR ONE & ALL LIVE 2021》演唱會於九展Star Hall舉行首場演出，因應防疫措施下場館入座率只可有75%。早前門票銷售反應非常熱烈，加場後依然一票難求。(葉志明攝）

+ 45 + 45 + 45

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該網民於香港討論區發文，指「鏡粉」女友幸運搶購到Mirror演唱會門票，未出發已打算購買演唱會紀念品之一、Mirror與MaskOn聯乘推出的專屬團徽口罩，然而到場後未能成功購入。樓主當時已認為，聯乘口罩價格過高，「$188 先得24個，成$7.8一個……完全唔抵，隻色出面都買到，只不過係印咗 Mirror個Logo，就賣貴$5-6，真心覺得唔抵」。

+ 4 + 4 + 4

他以為完騷後女友便會放棄，沒料對方仍對口罩念念不忘，早前更在網上發現有人以炒價每盒約220元，放售已預訂的Mirror口罩。他指女友看到相關帖文，即打算大手購入12盒，「話係每個成員嘅色都有24個，差唔多成$9個」，不禁覺得女友浪費金錢，「成$2600蚊買隻黑灰色口罩真係抵咩？我諗出去買，要換條橡筋顏色真係唔難，真係唔明有乜咁好買」。

按圖即睇Mirror聯乘MaskOn專屬團徽口罩▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

不少網民也認為，樓主女友花錢購買喜歡的物品並無不妥，只要不沉迷便沒問題，「唔使用樓主錢，都唔知樓主嘈乜」、「有咩問題？唔過火咪得」。亦有人指，香港已很久沒出現粉絲們願意為偶像出錢出力付出的現象，樂見樂壇重現生氣，「啲人追韓團日團都係咁，香港出自己嘅男團係好事，當支持下，好似你咁講，又唔係使你錢」。

Mirror靚相圖輯▼▼▼

+ 11 + 11 + 11

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

Mirror一連6晚於九展舉行演唱會，大批粉絲引頸期待，「未入場，先興奮」，但1名「鏡粉」女網民今午就在討論區發文，抱怨稱自己與男友本來相約看Mirror首場演唱會，但與男友因事吵架後，對方竟將演唱會門票轉賣，改和女同事一起看演出，氣得事主打算提分手。

+ 2 + 2 + 2

Mirror 12子靚仔有活力，盡吸少女熟女粉絲，但如果他們變成女人，會否開拓到男性市場呢？有網民就惡搞今次演唱會的海報，將他們的樣貌用FaceApp變成女人，結果相當驚豔▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

同場加映：Mirror有幾紅？有網民早前分享，指帶姜糖女友回家吃飯，其間爸爸突然批評「薑蓉」無人認識，說法立即觸怒女友及媽媽，後續因而神展開▼▼▼