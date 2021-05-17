躁狂抑鬱對談錄｜男士服抗抑鬱藥也可影響胎兒？精神科醫生這樣說

撰文： 書摘 最後更新日期： 2021-05-17 08:30

【抗抑鬱藥／生育／懷孕／不育】（編按：服用抗抑鬱藥是治療抑鬱症的其中一個方法，不少人都擔心抗抑鬱藥會有副作用，當中包括影響女士甚至是男士生育能力。以下是精神科醫生「小鳥醫生」與病人討論抗抑鬱藥與男士生育能力的關係，相信可以幫助大家了解更多。）

男性服用抗抑鬱藥會否影響女性胎兒？（GettyImages）

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醫生在暗暗偷笑病人那突然緊張起來，好奇抗抑鬱藥對男士生育的影響的樣子。

醫生： （忍着笑意）好吧，就讓我告訴你。

病人： 怎麼了？

醫生： 科學上還沒有證據證明男士服用抗抑鬱藥會影響胎兒的正常發展。

病人鬆了一口氣的樣子。

醫生： 但是……

病人又再屏氣凝神。

醫生： 某些藥物，例如上一節提及的抗思覺失調藥，有機會減低男性的生育能力，甚至乎引起不育。這個情況也是需要注意。

病人： 原來如此。只是瞭解一下，不要誤會，我現在還沒有男朋友哦。啊！ 醫生……

醫生： 怎麼了？

病人： 我就是想問……就是想問……

醫生： 想問什麼？ 剛剛才提起，怎麼轉頭便忘記？

病人： （拍一拍大腿）我就是想說這個。吃了醫生處方的藥之後，記憶力好像大不如前。這是什麼原因？我快放棄吃藥了。

病人表示，覺得服用服用抗抑鬱藥後記憶力變差。（GettyImages／視覺中國）

醫生： 這個問題是一個常見的誤解。

病人： 可沒有誤解些什麼呢。記憶力差便是記憶力差，難道我故意隱瞞欺騙？

醫生： 情緒病會影響一個人的集中能力和記憶能力。服食藥物之後，一些症狀如心情、睡眠、食慾等，會首先好轉。

病人： （開始好奇）然後呢？

醫生： 病人服藥後情緒好轉，但因為情緒而影響的集中力和記憶力尚未恢復過來，這個時候，病人便會奇怪，誤以為記憶力的倒退是抗抑鬱藥所致。

病人似懂非懂的模樣。

醫生： 好了，這天的課也差不多，希望你好好閱讀筆記，回去反思今次的療程。下週我們再見。

病人呆呆地點頭。

這個時候，診症室房門外又傳來沉重的腳步聲。女病人有點緊張，快步走出診症室。照射進房門的陽光，刻畫着另一個高大的身影。

關於抗抑鬱藥的注意事項： 出現副作用 • 立刻停止服用 • 盡快通知醫生 計劃懷孕 • 不是每一種抗抑鬱藥也適合孕婦使用 • 要先跟醫生討論清楚 男性打算生育 • 沒有證據證明男士服用抗抑鬱藥會影響胎兒的正常發展 記憶力衰退 • 情緒病會影響一個人的集中能力和記憶能力 • 記憶力的缺失並非抗抑鬱藥所致

（以上是《躁狂抑鬱對談錄》的內容節錄）

書名：《躁狂抑鬱對談錄》，作者：小鳥醫生（花千樹出版提供）

作者簡介：小鳥醫生

平日常常在網誌中，以他兩隻貓貓女兒的玉照作招徠。外界總是懷疑他的真正身份，以為是一隻高傲的布偶貓。實際上他是在公立醫院精神科辛勤工作的一名小醫生。夢想藉著文字推廣精神醫學，讓精神病患者活在一個更美好的世界。

出版社：花千樹出版

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