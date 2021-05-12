私家車尾箱露出「人腳」　澳洲市民嚇到報案　真相原來係咁

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-05-12 11:00

這到底是有心還是無意？澳洲昆士蘭最近有市民報警，舉報1輛私家車的車尾箱有「人腳」伸了出來，懷疑有人受困，結果警方趕到現場，發現「人腳」雖然逼真，但近看其實是1隻屬於人體模型（mannequin）的假腳。網民笑言看照片真的被嚇到，又質疑司機是否刻意惡搞嚇途人。然而，警方指司機露出模型腳雖未違法，但發現他的車子有諸多問題，需要罰款及扣分。

澳洲警方接到報案，指1輛私家車的車尾箱有隻「人腳」。（昆士蘭警方圖片）

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澳洲昆士蘭州布里斯班（Brisbane）警方通報指，日前接到2名市民報案，發現1輛私家車的後箱門半開，一隻「人腳」突了出來，擔心有市民性命財產受威脅，又有市民懷疑是有人被困私家車車尾箱。

從警方執法片段所見，他們接近被舉報的紅色司家車時，車尾廂的確有隻腳，而且還穿上了襪子，遠看活像人腳，但近看就發現這是人體模型的假腳。

假腳突出雖然無犯法，但警方發現車輛有諸多問題，例如4條車胎竟然有3條都是「光頭胎」。（昆士蘭警方圖片）

司機這時開車門解釋，這隻假腳有時會伸了出來，警方指有市民正因為這隻「腳」而報案。雖然此事在當地不屬違法行為，但警方調查時，發現他的車輛有諸多問題，男子面臨多項罰款，包括車子4條車胎中有3條是「光頭胎」，將被罰220澳元（約1341港元）及扣分。

雖然有人看完影片後笑翻，稱民眾也只是關心身邊事才報案，但該名司機卻被鬧爆，「我被嚇了幾秒」、「他會因為浪費警力被捕嗎」，更有一些網民認為司機是有心嚇附近的人，刻意將假腳露出惡搞市民，「這樣做一點都不有趣」。

（綜合）

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