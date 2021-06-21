iBond 2021最多獲3手！發行上市日期、派息一覽！即日沽vs長揸

【iBond 2021通脹掛鈎債券認購／銀行券商優惠／富途／申請須知／認購方法／截止日期／派息】政府新一批通脹掛鈎債券iBond，最低息率保證維持2厘，而政府今日（6月21日）公布iBond認購及配發結果，有效申請總額達539.5億元，最終發行額提升至200億元，申請認購人士最多可獲分配3手債券。至於何時發行上市？有什麼申請資格？長渣還是即日沽短炒好？以下11大重點一一話你知。

另外，巿民申請認購時，切勿為提高認購機會或金額而做2件事，否則會被DQ（取消資格），不予受理。