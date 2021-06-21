iBond 2021最多獲3手！發行上市日期、派息一覽！即日沽vs長揸

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【iBond 2021通脹掛鈎債券認購／銀行券商優惠／富途／申請須知／認購方法／截止日期／派息】政府新一批通脹掛鈎債券iBond，最低息率保證維持2厘，而政府今日（6月21日）公布iBond認購及配發結果，有效申請總額達539.5億元，最終發行額提升至200億元，申請認購人士最多可獲分配3手債券。至於何時發行上市？有什麼申請資格？長渣還是即日沽短炒好？以下11大重點一一話你知。

另外，巿民申請認購時，切勿為提高認購機會或金額而做2件事，否則會被DQ（取消資格），不予受理。

即睇iBond 2021何時發行以及債券年期▼▼▼

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iBond短炒定長揸？即睇過往派息＋即日沽結果再決定！

究竟短炒利潤高，還是長揸穩陣收息好？以下短炒、長揸好處，以及過往「派息結果」和「首日上市收市價格數據」，大家可參考參考。

短炒、長揸好處＋過往派息分析▼▼▼

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各期iBond每輪派息▼▼▼

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是次「電子消費券計劃」會發放總額5000元的電子消費券，究竟何時登記？有什麼申請資格？申請方法、消費券適用範圍及限制又有什麼？將會分多少期派發消費券？以下12大重點逐點解答。

即睇消費券12大須知，AlipayHK、八達通Octopus、Tap & Go及WeChat Pay 邊樣最方便？八達通如何套現？是否可以淘寶網購？▼▼▼

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