Bitcoin比特幣大跌幣災來臨？仲會更慘？ 印度神童最新咁樣講…

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-05-13 15:58

【Bitcoin比特幣／幣災／印度神童預言／阿南德 Abhigya Anand】Bitcoin比特幣近期愈升愈有的，但Tesla創辦人Elon Musk突然於Twitter宣布，Tesla暫停接受以Bitcoin買車，拖累Bitcoin急瀉，更一度從高位大跌逾兩成，在亞洲時段低見45700美元，引起市場憂慮，擔心是否會出現「幣災」。 翻查資料發現，原來印度神童阿南德（Abhigya Anand）於4月發布的最新預言影片中，曾提到Bitcoin等加密貨幣問題，究竟阿南德對Bitcoin有什麼看法或預言呢？

即睇Bitcoin跌成點＋印度神童對Bitcoin看法▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

下載「香港01」App，即睇城中熱話

除了Bitcoin，印度神童阿南德亦講到自己對投資的建議，當中有2類產品可以投資，但亦有1類產品要避免。

印度神童2類產品投資建議！呢類產品勿投資▼▼▼

+ 11 + 11 + 11

不過，以上意見只供參考，股票、資產價格可升可跌，投資者應量力而為。

另外，印度神童阿南德亦預言2021年或會更慘！要到2022年這個月才好轉…▼▼▼

+ 25 + 25 + 25

其實阿南德於之前的預言短片中，已多次提到不認為疫苗能解決疫情，而他於最新預言短片中，強調自己並非反對接種疫苗，但重申疫苗非解決問題根本方法。

印度神童阿南德曾預言疫苗會有以下問題▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

惟亦毋須過份悲觀，事關阿南德之前已提出了7大解決辦法▼▼▼

+ 16 + 16 + 16

印度神童預言亦受質疑

其實阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。