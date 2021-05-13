檢疫中心無啖好食　薄餅店免費送Pizza冬甩打氣　網民：超級英雄

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-13 17:56

【好人好事 / 變種病毒 / 新冠肺炎 / 隔離營 / 強制檢疫 / 粟米肉餅】網上流傳的隔離營「劣食」飯盒成為全城熱話，不少市民都擔心一旦需要強制檢疫，身處檢疫中心將會「無啖好食」。本地薄餅小店Dough Bros. Hong Kong於官方社交帳戶發文，稱已為正於觀塘帝盛酒店、竹篙灣及鯉魚門檢疫中心接受隔離的市民送上薄餅及冬甩，希望為他們打打氣，帖文一出即獲網民讚好，大讚安排貼心，是出色公關的完美示範。

本地薄餅店Dough Bros Hong Kong於官方社交帳戶發文，稱已為正於觀塘帝盛酒店、竹篙灣及鯉魚門檢疫中心接受隔離的市民送上薄餅及冬甩打氣。（fb「Dough Bros Hong Kong」圖片）

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擁有4間分店的本地薄餅店Dough Bros Hong Kong中午於官方facebook及instagram貼出相片，指早前為身處觀塘帝盛酒店、竹篙灣及鯉魚門檢疫中心接受強制隔離的市民，送上自家製薄餅及冬甩。店方稱希望為隔離中的市民打打氣，「希望你哋喜歡我哋為你送上嘅Pizzas同冬甩，加油」，更預告「Plenty more to come」（即將送上更多），呼籲網民「Catch up soon」（繼續留意），暗示相關行動仍會繼續。

帖文的相片可見，2名外籍店員帶同數個大型保溫袋，將多袋薄餅送至隔離營門口交予職員，而放有薄餅的紙袋內亦有窩心字條，以「Everyone at Dough Bros」的名義寫道：「We’re all thinking of you, stay strong! 」（我們都在想念你，請堅強！）

多名正在隔離的市民也紛紛與食物自拍，傳給店方作為答謝，亦有人留言表示「those pizzas were the highlight of my weeks in there」（那些薄餅是我身處隔離營時的亮點）。

Dough Bros Hong Kong表示希望為隔離中的市民打打氣，「希望你哋喜歡我哋為你送上嘅Pizzas同冬甩，加油」，更預告「Plenty more to come（即將送上更多）」。（fb「Dough Bros Hong Kong」圖片）

大批網民看到帖文亦讚好及分享好人好事，指店方為隔離市民準備大量食物，無論成本及物流成本也達一定數目，大讚舉動非常暖心，「如此美妙的事情，你們是超級英雄」、「你們的行為就像蝙蝠俠」。

亦有網民發現，早於3月26日，Dough Bros HK已曾與南岸奧華酒店合作，為需要強制檢疫21日的住客送上冬甩打氣，直指店方的行動是傑出公關的示範，「高級公關宣傳，又幫到隔離人士，又宣傳到自己，Win win」。

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隔離營「粟米肉磚飯」被批 網民P圖救劣食 秒變靚仔厚切火腿扒▼▼▼

早前網上瘋傳隔離營的早午晚餐照片，引來網民熱議，上圖為其中之一的粟米肉餅飯。（網上圖片）

不少網民直斥隔離營伙食太差，連杯麵或中小學校的午飯也不如。（網上圖片）

去年有連登仔入住竹篙灣檢疫中心，可見中心提供的膳食及零食賣相不差：

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港台節目主持人鄭萃雯曾入住隔離營，分享有關情況：

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同場加映：網民直擊入住竹篙灣隔離營 初頭以為收詐騙電話 無奈婚宴再延期【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

網民直擊入住竹篙灣隔離營 初頭以為收詐騙電話 無奈婚宴再延期

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樓主入住隔離營過程▼▼▼

1名居於東涌映灣園悅濤軒第11座的確診菲傭上月29日驗出帶有雙重變毒病毒株，當局即晚安排400戶居民、涉近1000人漏夜檢測後到檢疫中心隔離21日。有女網民在討論區發文「報喜」，指老爺奶奶為映灣園悅濤軒第11座居民，收到通知須到竹篙灣隔離營接受隔離。她雖為兩老感到擔心，希望他倆平安無事，但也直言「一諗到21日唔使對住奶奶真係好開心」。

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沙田區議員陳運通去年曾發文分享在竹篙灣檢疫中心隔離的經驗，列出9大Q&A及8大必帶物品【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】