檢疫中心無啖好食　薄餅店免費送Pizza冬甩打氣　網民：超級英雄

撰文: 安祖娜 最後更新日期: 2021-05-13 17:56

【好人好事 / 變種病毒 / 新冠肺炎 / 隔離營 / 強制檢疫 / 粟米肉餅】網上流傳的隔離營「劣食」飯盒成為全城熱話,不少市民都擔心一旦需要強制檢疫,身處檢疫中心將會「無啖好食」。本地薄餅小店Dough Bros. Hong Kong於官方社交帳戶發文,稱已為正於觀塘帝盛酒店、竹篙灣及鯉魚門檢疫中心接受隔離的市民送上薄餅及冬甩,希望為他們打打氣,帖文一出即獲網民讚好,大讚安排貼心,是出色公關的完美示範。

本地薄餅店Dough Bros Hong Kong於官方社交帳戶發文,稱已為正於觀塘帝盛酒店、竹篙灣及鯉魚門檢疫中心接受隔離的市民送上薄餅及冬甩打氣。(fb「Dough Bros Hong Kong」圖片)

擁有4間分店的本地薄餅店Dough Bros Hong Kong中午於官方facebook及instagram貼出相片,指早前為身處觀塘帝盛酒店、竹篙灣及鯉魚門檢疫中心接受強制隔離的市民,送上自家製薄餅及冬甩。店方稱希望為隔離中的市民打打氣,「希望你哋喜歡我哋為你送上嘅Pizzas同冬甩,加油」,更預告「Plenty more to come」(即將送上更多),呼籲網民「Catch up soon」(繼續留意),暗示相關行動仍會繼續。

帖文的相片可見,2名外籍店員帶同數個大型保溫袋,將多袋薄餅送至隔離營門口交予職員,而放有薄餅的紙袋內亦有窩心字條,以「Everyone at Dough Bros」的名義寫道:「We’re all thinking of you, stay strong! 」(我們都在想念你,請堅強!)

多名正在隔離的市民也紛紛與食物自拍,傳給店方作為答謝,亦有人留言表示「those pizzas were the highlight of my weeks in there」(那些薄餅是我身處隔離營時的亮點)。

Dough Bros Hong Kong表示希望為隔離中的市民打打氣,「希望你哋喜歡我哋為你送上嘅Pizzas同冬甩,加油」,更預告「Plenty more to come(即將送上更多)」。(fb「Dough Bros Hong Kong」圖片)

大批網民看到帖文亦讚好及分享好人好事,指店方為隔離市民準備大量食物,無論成本及物流成本也達一定數目,大讚舉動非常暖心,「如此美妙的事情,你們是超級英雄」、「你們的行為就像蝙蝠俠」。

亦有網民發現,早於3月26日,Dough Bros HK已曾與南岸奧華酒店合作,為需要強制檢疫21日的住客送上冬甩打氣,直指店方的行動是傑出公關的示範,「高級公關宣傳,又幫到隔離人士,又宣傳到自己,Win win」。

隔離營「粟米肉磚飯」被批 網民P圖救劣食 秒變靚仔厚切火腿扒▼▼▼

早前網上瘋傳隔離營的早午晚餐照片,引來網民熱議,上圖為其中之一的粟米肉餅飯。(網上圖片)

不少網民直斥隔離營伙食太差,連杯麵或中小學校的午飯也不如。(網上圖片)

去年有連登仔入住竹篙灣檢疫中心,可見中心提供的膳食及零食賣相不差:

港台節目主持人鄭萃雯曾入住隔離營,分享有關情況:

