泰國女生網購風筒開着無熱風　內部線圈秒變紅　竟吹出熊熊烈火

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-05-13 22:00

網購家電一定要注意產品安全！泰國有女生日前用網購軟件買1個風筒，試開後發現沒有風吹出來，想到拍1片上載到TIKTOK分享，她第一次開啟時風筒傳出怪聲，內部線圈變得通紅；第二次開啟時，風筒吹出的不是熱風，而是熊熊烈火，嚇得她馬上停止拍攝。影片上載1天就吸引百萬點擊，有許多網民指幸好女生不是用自己的頭髮試風筒，否則後果嚴重。

泰國有女生網購風筒，未料打開吹出的不是風，而是火。（網上圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

泰國女網民「Oiwwi」5月12日拍風筒開箱片到TIKTOK，未料因過程太驚險被瘋傳。事源她首次用1個網購程式購物，但買來的原來不是「普通貨」，開啟時不會吹出熱風，內部有火光，更會吹出火苗。

↓↓烈火風筒逐格睇↓↓

+ 9 + 9 + 9

風筒開啟不久，吹出的不是風，而是火燄。（影片截圖）

女生拍片到TIKTOK分享，笑言「風筒太強力，直接起火」。從影片所見，粉紫配粉紅色的風筒外型很普通，她接上電源後開動，風筒看似真的沒風吹出來，但可以看到內部的線圈發紅，伴隨嘈吵的故障聲響。女生關閉風筒，隔了一會她將風筒前端移除再開動，風筒內部瞬間變紅，之前的故障聲響變得低沉，風筒竟吹出紅熊熊烈火，女生嚇得馬上停止拍攝。

女生上載影片後還笑言幸好沒用來吹乾頭髮，否則她的頭髮被吹乾前就燒着了。影片上載1天已吸引逾百萬點擊，有網民質疑這個風筒是可符合安全標準，如果顧客事前沒有做測試，一開包裝就拿來吹乾頭髮，可能馬上就會被灼傷，後果可大可小，提醒大家購網購家電更要小心。

（綜合）

泰男網購平買iPhone 7 超高運費點知收到1張枱 淘寶價平到咁

【泰男誤買iPhone枱】男生在網上以超平價訂購iPhone，但原來未有看清楚產品描述，結果收貨時發現是iPhone造型的子枱。（เอาไปแบ่งกันดู＠fb圖片）

同場加映：泰男中伏收到偽風扇

👇👇👇點擊即睇泰國爆笑美極廣告👇👇👇