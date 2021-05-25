月全食＋超級血月明晚現身！最佳觀賞地點＋時間　錯過要等足12年

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-05-25 18:51

【月食2021／血月2021／月全食／紅色血月／血月／超級滿月】5月底又有特別天象觀賞！5月26日（星期三）將會出現月全食，當日亦是全年最大的超級月亮（超級滿月，即全年最大的滿月），以下話你知最佳觀賞時間及地點。如果錯過今次，就要等足12年才再有機會看到月全食了！

月全食是什麼？

5月26日將出現超級血月。(資料圖片)

下載「香港01」App，即睇城中熱話

當太陽、地球、月球三者恰好或幾乎在同一條直線上（地球在太陽和月球之間），太陽照射到月球的光線便會部份或完全地被地球擋着，那時候從地球望向月亮時，就會見到「月食」現象。

「月食」可分為「月偏食」、「半影月食」及「月全食」。當月球只有部份進入地球本影，便會出現「月偏食」；當月球只是掠過地球的半影區，造成月面的光度減弱，便是「半影月食」；當整個月球進入地球本影內，就是「月全食」。

月全食最佳觀賞時間

天文台表示，是次月全食同時是2021年最大的超級滿月，會在5月26日晚上7時零9分開始，至下午7時28分結束。但究竟為何月亮會變大？又為何會變紅色血月？何時何地觀測最靚？

即睇超級血月5大冷知識＋最佳觀測時間、地點▼▼▼

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觀賞地點推介▼▼▼（點小圖放大看）

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大家亦可透過網上直播觀看今次月全食過程：按此

如果錯過今次月全食，就要等到今年11月19日才能再在香港觀看到月食，屆時會出現月偏食。

紅色月亮是凶兆？

雖然坊間有傳「血月」不吉祥，但其實紅色月亮是自然現象。當太陽光經過地球大氣層，藍色光會散射掉，而通過地球大氣折射效應，陽光中的紅色光線會偏折到沒有陽光直照的月球表面，故月全食時月亮呈暗紅色，並非因為不吉祥所致。

「超級月亮」超靚相圖輯▼▼▼

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同場加映：5000元消費券│政府再改申請使用限制！3類人不可領 12大須知一文看清

是次「電子消費券計劃」會發放總額5000元的電子消費券，計劃規模360億元，預計720萬人受惠。而政府在5月5日舉行的立法會會議中，再回應了消費券計劃詳情，並再次更新了使用限制。究竟最新有什麼申請資格？申請方法、消費券適用範圍及限制又有什麼？將會分多少期派發消費券？以下12大重點逐點解答。

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以上資料部份細節，仍有待政府實際公布。