台灣疫情│網民籲盡快封城2周「愈早封成本愈低」　建議先封這5市

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-05-15 22:00

【台灣疫情／新冠肺炎】台灣新冠肺炎疫情嚴峻，昨日（14日）1天確診病例達破紀錄的180宗，新北市及台北市即調升至第三級防疫警戒。接連新增本地確診病例，台媒早已用「暴增」等字眼去形容，不少網民請求政府封城2星期，亦有人列出5市應率先封城，認為愈早封城社會成本愈低，「歐美日本去年也這樣不敢封，結果台灣照樣步上後塵」。不過，網民的期望恐怕要落空，台灣防疫總指揮陳時中今日（15日）已表明，不會一下子推出過強的抗疫措施，避免社會產生「抗疫疲乏」。

台灣近日本地確診個案急升，當地民眾添購防疫物資，甚至有網民認為政府應封城。（路透社）

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台灣防疫成績原本備受讚賞，但近日不斷新增本地確診病例，當地防疫指揮中心已宣布休閒娛樂場所如電影院、體育館、圖書館等即起關閉，宗教禁止進香團與遶境活動、校園停止開放，稍早前更傳出，如社區感染爆發無法控制時，或會實行封城措施。

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不過，台灣討論區PTT的網民已率先「諗前一步」，認為當局有必要盡快封城，批評當局是「天真妄想能控制住」。有帖文鬧爆疫情已在社區擴散，有多條不明傳播鏈，已發現的個案可以只是冰山一角，但政府只懂考慮經濟損失，倒不如現在就忍痛封城2星期，「黃金時期不把握，整個經濟就癱瘓了」，建議僅讓大廠商及民生所需設施開放。

網民點睇：

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另外也有網民提出「較保守」方案，列出5個城市先封城，包括基隆、台北、新北、桃園、新竹，避免疫情擴散到其他縣市。有網民斷言台灣一定和其地區爆疫初期一樣，因為人民並不理解病毒威力，不可能接受封城，甚至有人灰爆稱自己已經囤了1年份量的日用品，食物也夠吃1個月，支持政府盡快封城。除了民眾一聽就怕的封城，也有人提出可以實施小區管理模式，避免打擊工廠等產業，「那真的毀滅經濟」。

然而，台灣防疫指揮、衛生福利部部長陳時中在15日的記者會表明，社區抗疫階段民眾一定覺得愈強愈好，甚至提出關掉所有場所就能壓制疫情，但他認為並不可行。他重申抗疫需要時間，「不到那時期實施就過強，反而會產生抗疫疲乏，跟人民抵抗的運動」，就像民眾一開始曾抗拒戴口罩一樣，要在不過度損害社會的前提下做滾動式的調整。

（綜合）

台灣民眾湧進超級市場，把日用品和食物搶購一空，不過網民就發現1個現象，即使貨架差不多全被掃空，但有2樣食品還是沒人買。（fb「路上觀察學院」圖片）

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