靈探玩大咗！ERROR肥仔遇靈異事件？大埔猛鬼橋曾淹死20名小學生

撰文： 夏洛特 最後更新日期： 2021-05-15 21:33

【肥仔 / Dee / 七師傅 / 猛鬼橋】ViuTV綜藝節目《ERROR自肥企画》近日熱播，其中第9集肥仔和阿Dee孖七仙羽師傅（下稱七師傅）到大埔靈探。其間肥仔疑似遇上靈異事件，被神秘力量拉進水內，引發撞鬼疑雲，網民更形容「玩大咗」。事件勾起一眾網民對附近被稱為「猛鬼橋」的松仔園的集體回憶，稱昔年曾有多宗意外命案在當地發生，其中1995年因山洪暴發導致28人罹難，死者包括約20名小學生，該處被認為是鬼氣森森，容易犯險。

ViuTV綜藝節目《ERROR自肥企画》成功引來網民熱烈關注。（《ERROR自肥企画》節目截圖）

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《ERROR自肥企画》第9集中，肥仔、阿Dee跟七師傅深夜走到大埔松仔園怒水橋（又稱猛鬼橋）靈探。途中肥仔及阿Dee都分別遇到疑似靈異事件，前者走進附近一條山澗感受靈體時，疑似被靈體拉進水裏導致腳傷，後者則突然感到頭部被疑似靈體拍了一下，最終節目組決定終止拍攝。

👇👇👇點撃看肥仔疑似遇上靈體過程：👇👇👇

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雖然未知是否節目效果，但事件引發不少網民感到驚嚇。其中有人翻查資料，發現節目中提及1955年8月28日發生的山洪意外真有其事。當年適逢是66年前的盂蘭節前夕，來自多間小學的師生該處進行戶外活動，不料突然遇上山洪暴發，大部分人走避不及，被洪水沖走，最終有28人罹難，死者中更有約20名小學生，一具具童屍被沖到吐露港海灘上。

大埔滘「猛鬼橋」的鬧鬼傳聞自此不逕而走，位於怒水橋附近的一段大埔公路，更離奇成為奪命交通的意外黑點。據悉山洪意外一年後，該處發生一宗6死8傷翻車意外，被指是有冤魂在現場搵替死鬼。至1999年，一名24歲司機在該處失事着火，慘遭活活燒死。

「猛鬼橋」又稱怒水橋，1955年8月28日山洪暴發，死傷者近100人。（資料圖片）

👇👇👇點撃看「猛鬼橋」1955年山洪意外的詳細報道：👇👇👇

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當局後來將「猛鬼橋」易名為「怒水橋」，大埔七約鄉公所也在山洪意外地點樹立一座石碑，刻下亡魂姓名以作悼念。節目中肥仔按七師傅指示，摸上該石碑上的一位死者名字，嘗試與靈體相通對話。

有網民指此舉可能「玩大咗」，隨時招惹冤魂糾纏，並翻看舊時的報章報道指，該死者生前是就讀聖雅各福群會學校的小學生，稱若對方仍在生，應該已是一位80歲的長者。另有網民指怒水橋的猛鬼傳聞多，有說這裏曾經是日治時期的亂葬崗，被日軍殘殺的人，死後化成厲鬼，經常在此騷擾路過的駕車人士，也不時發生交通意外，有人枉死於此。

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