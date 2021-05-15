台醫院爆疫　護士兒子上學要坐後排禁與同學接觸　媽媽：我錯嗎？

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-05-15 23:00

【新冠肺炎 / 疫情 / COVID-19 / 和平醫院 / 醫護】台灣本土疫情急速惡化，昨日（14日）單日確診數字暴升至180宗，疫情指揮中心宣布台北市及新北市雙雙提升警戒線至第3級，大型社交活動急喊停，民眾亦大為緊張。於台北和平醫院工作的護士媽媽在社交網絡發文，心痛地表示自己守在醫院的崗位抗疫，怎料兒子卻在學校被「隔離」，校方安排他坐在課室最後排，而且不准和同學有活動，護士媽媽不禁發文慨嘆：「身為媽媽，真的很自責！SARS至今仍在原醫院上班，難道是錯誤抉擇？」帖文一出，網民反應不一，有人認為不應該排擠醫護人員及其家屬，但亦有人反指醫護是高危群組，必須做好預防工作，希望護士媽媽不要玻璃心。

台北中正區的和平醫院日前有2名住院病患確診，一度傳出需要封院的消息，其後當局最終決定該院不需要封院，但住院病患只出不進，出院者經檢測後仍需接受密切追蹤。（資料圖片）

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位於台北中正區的和平醫院日前有2名住院病患確診，一度傳出需要封院的消息，當局最終決定該院不需要封院，但住院病患只出不進，出院者經檢測後仍需接受密切追蹤。

在和平醫院工作的護士媽媽日前在facebook群組發文，表示對於兒子就讀小學的安排感到不滿。姓李的媽媽指校方沒有向她查詢兒子的身體狀況，亦未曾向她了解醫院的措施，就自行通報防疫中心，聲稱按中心建議讓她的兒子坐在課室最後排，兼且不准許他和同學活動，讓她不禁感嘆道：「身為媽媽，真的很自責！SARS至今仍在原醫院上班，難道是錯誤抉擇？」

在台北和平醫院做護士的媽媽在網上發文，指學校得悉醫院爆疫後，要求兒子坐在課室最後排和不准與同學有活動。（Gettyimages）

台灣護士媽媽因兒子在校情況而憂心，按圖閱讀詳情▼▼▼

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護士媽媽受訪時表示，該校校長知道她在和平醫院工作，看到新聞報道指有確診者到該院看泌尿科後，特地跑去問她的兒子「媽媽是在哪科上班」，兒子回答說是泌尿科，及後老師便安排兒子戴口罩，並需要坐到課室最後一排，亦着兒子不要跟其他小朋友接觸。

有家長認為小孩的情況很可憐，於是私下通知護士，她亦在帖文強調醫院已做足風險管理措施，「我們和平分艙分流已久，AB棟大樓甚至聯通走道也都封閉了，病人來往有專屬電梯，否則今天市政府會決議繼續上班嗎？」。

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對於校方突如其來的安排，護士媽媽在家長群組追問詳情，有家長回覆她指校方致電給防疫中心，是防疫中心建議這樣做，有家長認為這是「最不得已的辦法了！難不成要孩子在家自修？」。不過當護士媽媽親自致電防疫中心查詢，中心卻給她不一樣的回覆，「沒有接觸確診個案，沒有疑慮，就是和平常人一樣自主健康管理即可！」。

及後老師親自致電護士媽媽解釋，否認家長群組的內容，表示其兒子因為與隔壁的同學吵架，才會懲罰小孩要他坐在課室後面。護士媽媽聽後感到失望，她認為該校有很多家長都在和平醫院工作，只有她的孩子遭遇這樣的事，更何況她曾叮囑兒子不要與同學太接近。她續指，幸好今次兒子沒有感覺不快，睡一覺起來就忘了，只是感嘆身為母親，仍為此感到自責。

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網民看完帖文後，各有不同意見，當中不少聲音希望護士媽媽可以諒解校方的保持安全距離的做法，「沒人說是你們的錯，但你們在醫院工作最有可能接觸到確診病患，老師這樣做也是保護其他人」、「防疫期間不這麼坐，難道要貼在一起？」。不過也有不少人留言安慰護士媽媽，表示非常體會她的處境，「當初SARS的時期，因為我護理的職業，讓我的家人被特別看待！」，他們留言感謝醫護及這位媽媽的付出，「希望疫情趕快過去。好好安慰這孩子」。

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