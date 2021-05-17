回家發現外傭獨自嘆冷氣　僱主發文公審反被圍罵：咁計較請咩工人

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-17 11:00

夏日炎炎，即使留在家中也酷熱難耐，冷氣就成為了不少家庭的消暑法寶。有外傭僱主早前發文，指自己獨自在家時只會開風扇降溫，惟近日外出回家卻發現外傭「自己1個開冷氣嘆」，因而企圖公審，沒料卻遭網民截圖圍罵，狠批她斤斤計較，直指：「樣樣都計到咁盡就咪學人請工人啦！」

有僱主發文批評外傭獨自在家時擅自開冷氣，認為對方不環保，而且沒有事先詢問，惟帖文遭網民截圖熱議。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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事緣有僱主昨日（15日）於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，指外出回家後，發現外傭「自己一個在屋企開冷氣嘆」，詢問一眾網民會如何應對。該僱主稱，自己獨自在家時也只會開風扇，而且當時太陽已落山，「出去之前，我自己在家都唔覺得好熱，可能座向、對流，間間屋都唔同」，疑是不滿姐姐擅自開冷氣。

帖文引來網民熱議，大部分網民也不覺外傭有問題，直指昨日氣溫高達33度，而天文台也發出酷熱天氣警告，開冷氣是人之常情，反指樓主非常計較，「今日溫度都唔開，你打算12月尾先開？」、「真係想講將心比己啦！一陣佢出晒汗沖多次涼又話人用得多水」、「你自己在家都係開風扇，有冇講明你出咗街唔畀佢開冷氣先？你喺家都唔開冷氣，咁你裝部冷氣嚟托咩」。

不少網民認為炎熱天氣下外傭開冷氣是人之常情，反批僱主斤斤計較，惟僱主卻留言反駁指外傭不環保。（《愛回家之開心速遞》劇照）

該僱主看過網民留言後表示，「今日嘅溫度，我自己都覺得唔使開」，並修改帖文內容，指發現外傭開冷氣時，對方未有關上門窗，反駁網民批評她不顧姐姐的感受，「1個人開冷氣其實都幾唔環保。你意思係工人感受良好僱主就應該畀佢做咩都可以？」，又指事件不能與一般辦公室比較，「公司環境唔同，一間公司唔會得1個員工」。

僱主其後又指，姐姐剛到家約1個月，事先並無向對方表明不能開冷氣，但認為姐姐應先問准她，「我無特別講過，但叫咗佢有咩都可以問，係唔係應該問咗僱主先？」。然而網民卻認為她「搵唔到人圍爐」才轉移重點，不禁揶揄指「放個遙控落夾萬囉」、「咩都唔使講，叫佢執包袱走人！大熱天時學咩人開冷氣？想嘆冷氣就去supermarket 或者去商場」、「畀多個建議，工人真係覺得好熱你醒2支白花油佢搽身再開風扇」。

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好的外傭姐姐「可遇不可求」，有港媽早前分享正能量故事，感恩入屋半年的外傭做事積極主動、性格開朗，更重要的是非常疼愛她的女兒，經常唱歌哄得小朋友手舞足蹈。她又提到自己與外傭的生活默契，形容「有時心態決定一切」，認為營造舒服的相處模式非常重要。

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