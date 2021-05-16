九龍城神奇劏房│透明浴廁旁是煮食枱　廁所頂裝床架　月租呢個價

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-16 21:00

香港土地問題嚴峻，不時都會出現以奇特裝修的劏房或「納米盤」。有連登網民轉載租樓程式的截圖，發現以九龍城41名校校網作招徠的1間唐樓套房，竟於透明的浴室及煮食枱正上方置設床架，盡用每一吋空間。網民不禁直指床架「長期濕住」必定會發霉，又笑言租客為遷就浴室高度或要「坐喺度沖涼」。不過有網民看過該租盤的租金後，則指房內有窗及獨立廁所，價錢相比起坊間的劏房已「算抵」。

有網民發現九龍城1間正放租的唐樓劏房，竟將床架置於透明浴室及煮食枱正上方，有網民指租金算是便宜，認為仍屬劏房中的筍盤。（28hse.com圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

連登網民「肥b，你有我呀！」昨日（15日）以「呢啲租盤想點？廁所上面放床？」為題發文，貼出租樓應用程式的圖片，分享九龍城城南道1個放租的唐樓套房的奇葩裝修，指套房位於以九龍城41校網範圍，位於唐六樓，擁有獨立浴室、水電錶，可免佣租住，惟只限女性租客。

招租介紹指套房實用面積80呎，相中可見，大門一打開便可看見玻璃間隔的透明浴室連廁所，左方則設有煮食枱，不過洗手盤是浴室及煮食枱共用，浴室需留有位置以致未能密封，不知洗澡時如何能防止水花四濺。而浴室及煮食枱的正上方則裝有單人床架，即租客需要睡在浴室對上。

床架安裝於非密封浴室及煮食枱正上方，即租客需要睡在浴室對上。（28hse.com圖片）

至於房間靠窗的一方則有工作枱、小型雪櫃及冷氣機，亦有白色三角櫃可作儲物及上床梯級之用。樓主看過裝修後不禁指出，非密封浴室上放床舖的設計會令床架「長期濕住」，長遠必定會發霉，又笑言業主或預計「租客唔會沖涼，日日抺身」，才能避免濕氣問題。

套房的裝修引來網民熱議，不少人也房內配套設計嘖嘖稱奇，指租客或需「坐喺度沖涼」，才能遷就浴室的高度，加上浴室並非密封，令水氣會瀰漫全屋，成為單位的「致命傷」，「沖一次涼分分鐘全屋濕晒」、「個洗手盤貫穿廁所同廚房，世界級設計」、「真係好有創意，劏房奇則」、「全屋濕氣咁重，床被枕頭勁吸濕氣，住兩個星期百病纏身」。

單位位於九龍41校網內的唐6樓，擁有獨立浴室、水電錶，加上租金便宜，網民認為即使裝修「出事」仍屬筍盤。（28hse.com圖片）

不過有網民焦點落於租盤價錢，指該套房月租僅3800港元，直指雖然裝修「出事」，但租金價格的確非常吸引，「裝修幾靚，但個廁所真係好搞笑，張床濕晒」、「住劏房我寧願咁樣，好過出出面同人share廁所」、「老實講，3800有埋雪櫃，咪當有個私人空間畀自己囉，有兩邊窗都算好啦，好過不見天日」、「新裝修、獨立廚房、獨立廚房、有雪櫃、有冷氣、有兩面窗，唔使4000蚊，抵到爛，一定好多人肯租」。

以下12項劏房建築工程可能違規情況↓↓↓

+ 5 + 5 + 5

不只九龍城名校校網，老牌屋苑美孚新邨及藍田匯景花園亦曾有業主劏房放租：

美孚新邨現豪裝劏房放租 180呎月租$8000 居民：啲渠頂得順嗎？

藍田匯景花園1個約700呎的單位被分割成5間套房，每間房面積約112呎至150呎不等，均設有獨立洗手間。（fb「香港樓盤買賣租屋群」圖片）

【按圖睇每間房圖則及租金▼▼▼】

同場加映：大埔劏房廁所對正碌架床 80呎月租$3000 網民：住香港好折墮