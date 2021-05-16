新北巿爆疫重災　巿外孕婦問應否帶兒子探奶奶？　醫生炮轟豬隊友

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-05-16 20:00

台灣新冠肺炎疫情近日急劇惡化，今天（16日）新增206宗本土確診個案，其中新北市和台北市最為嚴重，佔186宗，「雙北」防疫等級升至第三級。惟當局籲民眾減少出行之際，有孕婦卻在網上求教婦產科醫生，指居於新北市的奶奶想看一看孫兒（即孕婦的長子），便問道「如果我在別縣市，會建議前往新北嗎？」，隨即被醫生怒斥自私，指其行為等同不必要的移動，直斥「豬隊友愈少，我們愈快撐過去的機會就愈高，豬隊友愈多我們大家就一起死」。

有孕婦向婦產科醫生投稿發問，指奶奶想看長孫，加上自己懷有第2胎的消息仍未告知奶奶，正苦惱應否前往疫情嚴重的新北市。（資料圖片）

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台灣婦產科醫生蘇怡寧今早在facebook分享，指1名孕婦最近來函，表示自己懷上第2胎，但仍未將消息告知奶奶，加上對方很想看一眼長孫，住在沒有疫情的她便考慮前「重災區」新北市。

台北中正區的和平醫院日前有2名住院病患確診，一度傳出需要封院的消息，其後當局最終決定該院不需要封院，但住院病患只出不進，出院者經檢測後仍需接受密切追蹤。（資料圖片）

孕婦就此徵詢蘇醫生意見，但醫生回覆時就建議她減少不必要的移動，又質問「妳婆婆是婦產科醫師嗎？妳需要當面給她檢查有沒有懷孕？」，認為長輩想看孫兒，大可透過視訊等方式，待疫情紓緩後才見面，「這樣子搞萬一不幸感染了，大家都要被隔離這樣有比較好嗎？」。

他又在帖文慨嘆，當地有許多醫護人員正因每天接觸確診者而不敢回家，被迫與家人隔離，「（妳們）還看孫子咧」，希望民眾不要太自私，避免不必要的外出和聚會，「你知道愈多一個人亂跑，就會增加整個社會大家被限制活動的時間嗎？」，呼籲大家留家抗疫。

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