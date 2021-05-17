天問一號着陸火星動畫片被指似足10年前NASA好奇號　網民質疑抄襲

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-17 13:00

中國國家航天局前日（15日）發布消息，搭載祝融號火星車的天問一號着陸器於同日早上確認成功降落火星，着陸地點位於火星北半球的烏托邦平原。局方同時發布1段長約2分半鐘的影片，以動畫展示天問一號着陸火星的過程，包括探測器由進入火星大氣到着陸火星表面之間的減速、懸停避障、緩衝等階段。 不過有網民指出，片段的取鏡、畫面使用以及剪接均與2011年美國國家航空航天局（NASA）發布的「好奇號」（Curiosity）火星探測任務動畫介紹片段極為相似，質疑有抄襲之嫌，引來網民熱議。

天問一號探測器着陸巡視器成功着陸火星烏托邦平原南部預選着陸區。（示意圖/北京日報）

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國家航天局公布消息，指天問一號探測器於5月15日8時20分左右成功着陸火星，着陸地點位於火星北半球的烏托邦平原，實現中國首次地外行星着陸，着陸後「祝融號」火星車成功傳回了遙測信號。

官方資料指，天問一號探測器於5月15日凌晨1時進入火星軌道，着陸巡視器於4時許與環繞器分離，歷經約3小時飛行後進入火星大氣，再經過被稱為「驚魂九分鐘」的氣動減速、傘系減速、動力減速、懸停避障與緩衝下降等階段，成功於預選區域着陸。

3月26日，中國國家航天局發布了兩幅由「天問一號」探測器拍攝的火星南、北半球側身影像（點擊大圖瀏覽）：

國家航天局亦特意製作了動畫片段，展示天問一號探測器「落火」的詳細過程，包括從約125公里高進入火星大氣前的情況、準備着陸前的降傘減速、展開着陸腿及開啟發動機等程序，亦有用作記錄火星表面實況的光學成像敏感器的模擬成像畫面，讓觀眾於短短2分21秒了解整個着陸程序。

不過有本港網民指，片段與2011年美國國家航空航天局（NASA）發布的「好奇號」（Curiosity）火星探測任務動畫介紹片段如出一轍，無論動畫運鏡、畫面構圖，甚至是剪接也極為相似，質疑天問一號的片段有抄襲之嫌。

天問一號着陸過程動畫展示片段及NASA「好奇號」（Curiosity）火星探測任務動畫介紹片段對比：

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該網民將NASA「好奇號」及天問一號兩段動畫片段剪輯在一起，當中天問一號着陸過程展示動畫與NASA「好奇號」介紹動畫有多個相似之處，例如兩片展示探測器進入火星前於分離滑行段飛行及高速進入火星大氣時的畫面構圖等，而主要分別是兩個探測器外形不同 ── 好奇號呈飛碟形，表面有多個細小的圓形零件；天問一號則呈碗形，外表較為圓潤。

另外，當探測器進入火星大氣後準備降落時，NASA片段展示好奇號高速飛向火星表面，並以近鏡放大好奇號漸漸減速的情況，剛好天問一號亦以同樣的近鏡展示探測器展開配平翼協助減速的情況。而好奇號打開降傘時，片段先由探測器底部切入，展示降傘打開時將探測器拉起減速，同時見到好奇號底板分離準備着陸；天問一號亦以相似畫面構圖及剪接展示「傘降控制段」過程。

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該段對比影片上載後引來大批網民討論，質疑製作天問一號着陸動畫的團隊抄襲NASA，「真方便，改一改又用得」、「丟臉」、「連這種動畫也要抄，還抄的這麼明顯」、「慳水慳力」、「用10年時間去抄，好畀心機」、「後製比原作差，仲要相差十年」、「NASA會否被告侵權？」亦有網民表示，「這肯定是Nasa穿越時空抄襲中國的」。

軍媒《解放軍報》去年9月在官方微博發布一條片長1分14秒的對台震懾影片，指東部戰區火箭軍正進行實戰演練，其中更出現一幕10枚東風-11A導彈齊射的影片，引來兩岸網民熱議。有網民發現，片段部分鏡頭剪接自內地電視劇預告及2016年的解放軍火箭軍「天劍」系列演習，最令內地網民震撼的10彈齊射畫面，則是來自內地劇集《號手就位》。

《解放軍報》於24日發布新懾台灣影片，其中尾段一幕10枚東風-11A導彈齊射的畫面令內地網民相當震撼（微博影片截圖）

懾台新片被揭滲舊軍演片及劇集預告：

內地網民點睇：

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然而，有眼利網民發現，影片中的解放軍部隊原本在山區基地出動，一下子畫面就變成一片荒漠，網民認為有明顯的剪接痕跡，經翻查後，新片部分畫面與央視2016年播出解放軍火箭軍在戈壁荒漠進行的「天劍」系列演習畫面相同，包括導彈發射及爆炸部分，分別在於央視畫面有字，而最新片段中沒有。

解放軍懾台新片精華畫面：

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而片段中10枚東風導彈齊射的畫面，就被發現源於去年釋出預告片的內地新劇《號手就位》，該片是內地首部介紹解放軍「王牌」之一火箭軍的主題電視劇，預告中10彈齊射一幕和《解放軍報》最新片段一樣，就連導彈升空的軌跡都一致，只是畫面色調有別，可能是經過調校。

網民發現《解放軍報》新片滲入了不少舊軍演畫面：

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內地新劇《號手就位》是介紹火箭軍的主題電視劇：

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2020年9月19日，解放軍空軍發布了名叫《我的名字叫戰神》的影片，模擬「轟-6K」戰略轟炸機轟炸美軍關島基地，被指內容對美軍具挑釁性，但當時已有網民發現，片內部份畫面疑來自至少3部荷里活大片，包括《變形金剛狂派再起》（Transformers: Revenge of the Fallen）、《拆彈雄心》（The Hurt Locker）（內地譯《拆彈部隊》）及《石破天驚》（The Rock）（內地譯《勇闖奪命島》）。

解放軍空軍９月19日於微博上載短片，模擬「轟-6K」戰略轟炸機轟炸美軍關島基地。（微博片段截圖）

解放軍模擬轟-6K轟炸美軍關島基地短片疑最少偷用3美國電影片段：