消委會｜網民熱論轉唔轉5G Plan　3大陷阱位要留神！附選台Tips

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-05-17 17:00

香港人出名心急咩都要快，上網速度顯得更加重要！討論區不時都有網民討論應否轉用5G Plan或是哪個電訊商的服務更快更穩定，消委會今日（17日）公布有關5G服務計劃的部份投訴案件，講述3個常見消費者遇到的落差。

5G網絡在香港推出約1年，消委會收到不少與5G相關的投訴。（新華社）

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5G上網速度比4G快上10至20倍之多，對機不離手的香港人而言相當吸引，但亦有不少人選用5G Plan之後發覺服務不似預期，因而尋求消委會幫助。今日消委會報告中提到的3個求助個案，問題分別為速度不及預期、雙卡手機未能同時使用2張5G卡及5G更新工程影響使用穩定度。

以下為上述3個個案的相關內容【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

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消委會提醒市民，5G推出只有1年左右，電訊商網絡及手機在使用時會有較多問題，可以考慮技術發展更成熟時才轉用。另外，不同電訊商的覆蓋會有不同，經常於偏遠地方使用就要留意實際接收情況。最後，由於5G網速快，消費者或會變相增加數據使用量，因此需要注意用量限制。

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