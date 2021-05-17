經典案例│咖啡店女客除口罩傾2小時累全店染疫　店員靠2招避感染

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-05-17 19:00

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，今天（17日）再新增333宗本土確診個案，已連續3天單日新增過百宗，疫情令當地民眾人心惶惶，除了出現超市搶購的場面，不少人選擇在今天上班日改騎電單車，不再乘搭公共交通工具。有居韓的台灣新抱最近發文分享1宗韓國經典案例，指當地去年曾有超級傳播者在咖啡店除下口罩聊天2小時，終導致店內所有同層客人被傳染，但4名店員卻靠2招成功防疫。由於此案例太過警世，近日引來台灣網民熱傳。

台灣疫情再爆發，圖為5月12日的台北市，人流開始減少。（路透社）

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facebook專頁「台灣妞韓國媳」昨日發帖，提到近期台灣民眾因為疫情爆發而大感驚慌，故希望藉韓國去年的案例，提醒民眾在日常生活應注意的防疫事項。她續指，韓國去年8月時疫情反覆，更曾有1名超級傳播者在確診前光顧某咖啡店，並在2樓出風口位置除下口罩聊天約2小時，她後來確診患上新冠肺炎，其間同在咖啡店2樓的所有客人全數被傳染，即使只是在2樓短暫停留10分鐘的人也無法倖免，計及「N代傳播」，至少造成56人確診。

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不過，雖大同層客人都被該名超級傳播者傳染，惟在店裏工作、長時間逗留的4名店員，卻在檢測後證實沒有感染，相信與他們嚴格遵守防疫守則有關，例如上班時一直戴上KF94口罩和手套，以及勤洗手，「就可以達到很好的防疫效果」，樓主同時希望台灣人不要過度恐慌。

帖文引來台灣網民討論，不少人留言感謝「台灣妞」分享個案，指「謝謝妳的分享，這給需要在外工作人很大的鼓舞！」、「這真的是個很重要的宣導」，認同防疫時毋需過份驚慌，改善個人衛生習慣才最重要，「口罩和消毒不群聚真的很重要」、「謝謝分享～讓人安心許多」、「這篇文完全有重點呀！戴口罩，勤洗手」。

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