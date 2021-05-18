台北連續14日確診100+恐封城？封城原來分四種　全境封鎖未係最慘

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-05-18 12:30

隨著台灣病例大爆發雙北地區宣布進入第三級警戒之後首日上班，公車、捷運人潮明顯減少許多，捷運車廂內乘客也會自動「梅花座」，而週末假日的台北市街頭，更是上演著難得一見的「空城計」，北市幾大鬧區包括百貨業集中的信義區、東區、西門町..等地方，人潮明顯減少，即使未達第四級全面封城階段，市民的「自主封城」已為進行式。

相關圖輯：台灣疫情｜商業區如空城 西門町唔見人影 網民讚：給我在家耍廢

台北信義商業區猶如「空城」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13 + 13 + 13

台北部份捷運站、西門町等鬧市人潮大減（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9 + 9 + 9

台灣總統蔡英文於16日社交平台上發文感謝雙北市民：「在網路社群上，看到許多人都上傳『空無一人』的照片，空無一人的背後，是團結防疫的展現。只要繼續保持，我們一定能克服疫情戰。」

「硬封城、軟封城」 「長、短期封城」 搞懂了嗎？

從2020年1月23日台灣爆發首例確診案例開始，一年多來，針對封城相關議題，有相當多討論，但台灣有中可能會封城呢？指揮官陳時中日前表示，一旦連續14天每日出現100例確診個案，就會宣布進入第四級警戒，屆時很可能就會進入封城階段。

從國際上的經驗來說，封城可概括分為硬封城與軟封城，也能分為短期封城以及長期封城。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

無論是哪一種封城措施，封城的最重大用意，就是希望能全力避免確診人數超過醫療照護量能，萬一造成醫療體系崩潰，後果恐怕難以收拾。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2020/01/23至2021/5/17）統計調查，針對「封城」兩字的討論聲量，近日不斷飆升，尤其是5月16日單日創下17,727筆紀錄，而這也是單就討論台灣國內封城議題的最高聲量（2020/01/23的24195筆，多以武漢封城為討論），顯見疫情升溫之際，封城話題市民關心程度之熱切。

（DailyView網路溫度計授權使用／KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2020/01/23~2021/05/17)）

分析說明 分析區間：本文分析時間範圍為2020年01月23日至2021年05月17日。 資料來源： 《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。 研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『封城』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。 *註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

延伸閱讀：

我該去篩檢嗎？雙北都設「快篩站」 篩檢地點、標準、注意事項一次看

雙北單日確診首度破百！本土個案日增333例再創新高

雙北高中以下全面停課！ 全台11縣市停課懶人包

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】