丈夫用餐後自行執碗筷　港媽堅持要侍應服侍　1句話被批極品西客

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-19 08:00

父母的身教直接影響子女的行為及價值觀，但不時也有網民分享「怪獸家長」的奇葩行為。有網民早前向facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，指母親節當日外出午飯時，看到1名港爸為了方便女兒食甜品，自行將碗碟收拾放好，期間卻遭太太喝止，直言作為客人付了服務費，應由侍應「服侍」。網民看過帖文也批評涉事港媽是「極品西客」，又大讚港爸全程平靜應對太太，可見EQ（情緒商數）非常高。

有網民稱外出用餐時目擊1名港媽喝止丈夫自行收拾碗筷，認為責任在於侍應。（《親親我好媽》劇照）

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fb專頁「生仔要考牌系列」刊出網民投稿，講述母親節當日外出食午餐時遇到一對父母的經歷。投稿者指，假期間餐廳人手「唔係好夠」，涉事父母及女兒與另一女友人一同用膳，吃過正餐後，港爸站起身，「將啲食完嘅碗碗碟碟疊好，跟手放去隔籬個收集碗碟的地方度」，沒料竟被妻子喝止，引起令樓主驚訝的對話。

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眼見該對父母的對話開始出現「火藥味」，身旁的女友人不禁感到尷尬，只好急急問「我哋今晚食咩？」以打圓場，避免兩人繼續爭論。投稿者其後指，該對父母的女兒年約4至5歲，「除晒鞋坐，仲要用鉸剪剪碎食物」，認為港爸只是抱着「做到就做」的心態，不明白港媽為何斤斤計較。樓主又指港爸應對妻子時全程保持平靜態度，直言「真心佩服爸爸的高EQ，由頭到尾都是平靜對答」。

帖文引來網民討論，不少人批評涉事港媽是「極品西客」，自以為付款用膳便能「使死人」，甚至狠批她無家教，「兩個教養唔同嘅人一齊係互相折磨」、「希望女女似爸爸唔係似媽媽」、「好唔明啲人諗咩，以為畀嗰少少錢就使死人，呢啲人遲早自己都試下俾人使死嘅滋味」、「希望呢位先生將來發生啲咩事都絕對唔好放生佢老婆，辛苦晒呢位勇者」。

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有網民分享指，日前抱着1個贈品攬枕逛寵物節展覽，路上突然有港媽帶着孩子上前要求割愛轉讓。（fb「生仔要考牌系列」圖片）

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