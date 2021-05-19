老豆執屋發現清朝地契　乾隆嘉慶至民國　網民驚歎：早過香港開埠

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-05-19 14:00

不少人的家中都囤積大批舊物件，認真考究隨時發現「遠古文物」。最近有網民就在討論區分享，指父親早前執屋時尋獲多張清朝至民國初期的地契、屋契和賣身契等，契約上列明的交易時間最早至「乾隆廿九年」，即西元1764年，有約257年歷史。許多網民看後大為震驚，並估計樓主家過去應是大地主，紛紛指「留名等睇樓主發達」。

有網民上傳照片，指近日在家中發現多張清朝至民國時期的地契、屋契等。（連登討論區圖片）

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網民「改個名都難」昨日在連登討論區以「執屋搵到清朝屋契，點處理好？」為題發帖，先拋磚引玉上傳1張寫有「嘉慶十九年」（西元1814年）的殘舊屋契，上面墨水字寫上「贖回此田本息共銀廿七兩八錢」、「各房子女不得多生之節」等字句，表示父親日前在家中執拾，突然找到多年前的屋契，不知該契約擺放至今是否仍有效，遂求教網民「有嘅話可以點做？如果冇用嘅話，係唔係可以送去博物館？」。

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網民反應熱烈，認為即使契約很大機會已失效，但相信仍有收藏價值，促樓主盡快拿到拍賣行估價，並且好好保存，「樓主今次發達，淨係拎張嘢去拍賣行都拍到好價錢」、「1814，仲早過香港開埠」、「好好保存，睇吓點樣可以拎最多錢」。

樓主後來再於討論區發新帖，指原來除了「嘉慶十九年」的屋契，家中還發現有其他清朝年號的契約，全由其家族所擁有，包括屋契、地契、賣身契和借據等，坦言自己不懂如何處理，也不了解手上的契約是否值錢，故尋求有相關知識的人提供意見。

據樓主最新再上傳的10張契約，列明最早的地契出自「乾隆廿九年」，後有嘉慶、道光和光緒期間的契約，部份有蓋上紅印，而其中最近代的地契則在「民國拾貳年」（西元1923年）寫下。網民繼續驚歎樓主一家本來是「大地主」，也有人分享自己家中找到的「文物」，甚至有「康熙拾四年」（西元1675年）的地契，惟契約的印章蓋於民國時期，而非康熙年代，但仍讓網民嘖嘖稱奇，希望有考古專家現身說法。

然而，部份網民就質疑樓主的契約大部份沒有印鑑，同時看似是新墨水，認為可能是假文件，但樓主則回覆指父親一向愛收藏家族遺物，直言「唔怕做驗證呀」。

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