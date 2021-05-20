人夫年過半百感唏噓　事業不如意生活無動力：會諗係咪得返10年命

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-05-20 15:30

所謂「做人如果無夢想，同條鹹魚有咩分別呀？」，但其實不少人歷盡一生，都可能找不到人生方向。1名已婚人夫日前在討論區發文，表示自己已50多歲，仍然沒有想完成的目標，每天渾渾噩噩地上班，下班便只想宅在家，家人遇上問題也可自行解決，樓主坦言「覺得自己可有可無咁」。樓主表示近日看見很多同齡藝人都走了，令他更加感嘆，「成日諗自己係咪得返十年八年玩」。

1名50多歲的男網民發文慨嘆自己沒有人生目標，也沒有嗜好，引來網民討論。（《未生》劇照）

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該名網民在香港討論區以「其實年過半百，仲有乜野目標」為題發文，指自己已年過半百，惟總感到「人生好似無乜目標想完成」，不但事業不稱心，而且有冤無路訴，身邊沒有朋友可傾訴心事。他續指，自己興趣少，沒有擅長的技能，生活百無聊賴，除了工作就不會外出，喜歡宅在家，深怕做多錯多，「而家心態上係乜都唔想做」。

樓主自稱「無樣又無錢」，相信路邊阿嬸也看不上眼，但就透露自己已婚，婚前獨自居住時還有其他興趣，閒時玩遊戲機、看足球球賽、唱K、租借LD（鐳射影碟）等，並有養貓；無奈現時房間已經沒有空間擺放電視機，「無得喺房打機睇碟，唱K更無可能」，也因為家人對養貓沒有興趣，且需輪班工作難以定時餵貓，便打消了養貓的念頭。

樓主指婚前本來還會看球賽、玩遊戲機等，但結婚後房內已沒有空間放電視機，讓他少之又少的嗜好都失去了。（《未生》劇照）

他在帖文唏噓地表示，最近眼見不少藝人50或60多歲便離世，而家人本身也有經濟能力，能夠解決水電煤等基本開銷，「成日諗自己係咪得返十年、八年玩」。

帖文引來網民熱議，不少人希望樓主趁假日多嘗試新事物，早日找到新興趣，「自己想開點，其實好多人不如你」、「係時候為退休準備，當然要養好身子，盡量老咗少病痛啦」，「試下唔同興趣，行山、運動、睇書，甚至研究石仔都可以係1個興趣，做義工幫下其他人都幾好㗎」。另有網民分享自身經歷，鼓勵樓主踏出第1步，「生活許多不如意，但只要行出第1步，會有另的看法」。

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