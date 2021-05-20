520｜門口驚現大束玫瑰加花熊　A0連登仔誤收花嬲爆：嫌我未夠慘

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-20 17:00

【520 / 送花 / 禮物】今日是「520」，很多人也會藉諧音「我愛你」向另一半表達愛意，令平平無奇的1日突變翻版情人節。有連登網民早上發文，稱上班前突然發現其居住的公屋單位門外放了大束紅玫瑰以及1隻玫瑰熊擺設，更附上處名「Eli」的示愛卡片。樓主確認禮物不屬家人後，感到非常無奈，直斥「係咪嫌我20幾年A0未夠慘要閃我呀？」，遂於小熊的膠盒上貼上寫有「自己認領，冇人認今晚掉」的字條，引來網民爆笑熱議。

有連登網民發文指，今晨於家門外突然發現有大束鮮花及玫瑰熊，對520大日子收錯禮物感到無奈。（連登討論區圖片）

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連登網民「悲劇城市的居民」今晨發文，指上班前突然在家門前發現一大紮玫瑰花及1隻白玫瑰熊仔，花上更有1張處名「Eli」送出的心意卡。從樓主上載的相片可見，花束及由膠盒包裝的小熊放於其單位的鐵閘前，約50枝紅玫瑰紮成的花束中間置有1朵白玫瑰，而玫瑰熊則以白色為主，中心則有鮮紅愛心及絲帶裝飾，一看便知是「冧女必備」。

花束上的心意卡以英文寫上滿滿情話，但部分句子文法出錯。（連登討論區圖片）

花束上的心意卡以英文寫上滿滿情話，內容提及處名Eli的送禮者希望與收禮人慶祝每個重要的節日，尤其是「520」大日子，並感謝對方在在意想不到的時候進入其生命當中。最後Eli更形容收禮者是具靈魂的野生玫瑰，指自己愛對方勝於所有事情，不過文法似乎不太準確，句子竟寫為「You’re a wild rose with a soul that I love then anything」。

樓主起初一度懷疑禮物屬於家人，惟詢問後則確認是「送錯禮」，不禁悲嘆：「係咪嫌我20幾年A0未夠慘要閃我呀？」他又稱自己趕時間出門工作，最於門外的小熊膠盒上，貼上寫有「自己認領，冇人認今晚掉」的字條，要求送禮者或收禮者「自己去我門口執返，我要返工呀」，否則今晚會將無人認領的花束及小熊「開放拍賣」。

樓主於小熊膠盒上貼上寫有「自己認領，冇人認今晚掉」的字條，要求送禮者或收禮者「自己去我門口執返，我要返工呀」。（連登討論區圖片）

帖文引來網民熱議，不少人看過相片也笑翻，估計事件應是送花公司出錯，「送貨就咁放門口咁求其？係女見到份禮就咁放喺度一定唔會開心囉」、「搞到咁，事主點敢拎返」、「你知道唔知道有人掛住你？」。也有人認為事件有內情，「睇嚟個女仔畀咗個假地址阿好人Eli」、「似係樓主自己買諗住送畀人，但條女唔受 擺返係自己門口，影相放上嚟」。

亦有網民急急留名等待「執死雞」，「蝕底少少，100蚊要咗佢，應該無人要㗎啦」、「排100蚊收齊佢，可以天水圍交收」、「係咪真心唔要，講真我收工即刻過嚟拎」。

根據玫瑰熊品牌的官方網站介紹，1隻白玫瑰熊售價為679港元，介紹指玫瑰熊「由 520 朵玫瑰拼製而成…圓滾滾的小熊造型非常吸引眼球，是一款型格又浪漫的驚喜禮物」。至於玫瑰花則有多款品種供選擇，包括肯亞紅玫瑰及美洲紅玫瑰，50枝尺寸的花束售價為2799港元，代表花語為無悔的愛。

有台女分享男友提前送上的情人節禮物，指對方不但送了用銀紙摺成的紙花，更於花束內藏有驚喜。（fb群組「美妝公社」圖片）

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