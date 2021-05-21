租置公屋7大優勢抵過綠置居？巿價15-18%重售　最平$14萬十成按揭

【綠置居2021／租置計劃公屋／申請日期／資格／鑽石山啟鑽苑／最新消息】房委會5月21日起派發今期綠置居申請表格，是次除了發售鑽石山啟鑽苑的2,112個單位，另有800伙「租置計劃」回收的公屋單位及上期綠置居未售出的523伙單位，申請日期由5月28日至6月10日。

房委會是首次重價「租置計劃」的公屋，有關單位售價為巿價15至18%，折扣遠低於綠置居的50%，該批公屋單位售價由14萬元至126萬元，遠低於啟鑽苑的118萬至385萬元，加上租置公屋向來有價有巿，近日不少綠表資格網民談論如果申請中籤，，應購買「綠置居」還是租置公屋較好？綜合網民羅列出租置公屋7大優勢，形容「抵過綠置居」，但租置公屋亦有一大隱憂要留意！