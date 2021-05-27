綠置居2021明申請│租置公屋重售最平$14萬　7大優勢抵過啟鑽苑？

撰文：李積飛
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【綠置居2021／租置計劃公屋／申請日期／資格／鑽石山啟鑽苑／最新消息】房委會綠置居明日（5月28日）至6月10日接受申請，是次除了發售鑽石山啟鑽苑的2,112個單位，另有800伙「租置計劃」回收的公屋單位及上期綠置居未售出的523伙單位。
房委會是首次重價「租置計劃」的公屋，有關單位售價為巿價15至18%，折扣遠高於綠置居的50%，該批公屋單位售價由14萬元至109.4萬元，較啟鑽苑的118萬至385萬元為低，加上租置公屋向來有價有巿，近日不少綠表資格網民談論如果申請中籤，，應購買「綠置居」還是租置公屋較好？綜合網民羅列出租置公屋7大優勢，形容「抵過綠置居」，但租置公屋亦有一大隱憂要留意！
即睇「租置公屋」哪7樣優勢比「綠置居」更抵，以及有什麼隱憂▼▼▼
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今次納入銷售的「租置計劃」回收單位有約800個，將沿用出售「租置計劃」單位予現租戶的現行機制定價。截至2021年1月，39個「租置計劃」屋邨中所有未售單位的定價介乎約14萬元至109.4萬元，最終售價取決於是次銷售計劃將會推售的單位。
即睇綠置居2021啟鑽苑、青富苑、蝶翠苑售價、呎數▼▼▼
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租置計劃的800個單位，分布於港九新界39條屋邨，包括李鄭屋邨、良景邨及山景邨等，即睇各單位售價、間隔、呎數▼▼▼
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九龍：
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租置計劃公屋單位分布：
如果想申請綠置居，則要留意以下10大申請須知，以免做錯被DQ▼▼▼
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再看啟鑽苑申請、攪珠及揀樓銷售時間表▼▼▼
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綠置居2021鑽石山選址、預計售價及各樓宇命名▼▼▼
同場加映：居屋2021｜北角、沙田筍盤陸續有來 2021至2025年落成居屋一覽
除了綠置居，2021年還有多個居屋筍盤，不少更坐落市區，非常方便！
即睇2021-2025年落成居屋筍盤▼▼▼
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是次「電子消費券計劃」會發放總額5000元的電子消費券，計劃規模360億元，預計720萬人受惠。究竟最新有什麼申請資格？申請方法、消費券適用範圍及限制又有什麼？將會分多少期派發消費券？以下13大重點逐點解答。
即睇有咩新限制！消費券申請、使用13大須知 3類人不可領取▼▼▼
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以上資料部份細節，仍有待政府實際公布。