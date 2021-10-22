綠置居+租置公屋價錢一文看｜最平$14萬可上車　$385萬樓王係呢間

【綠置居2021／租置計劃公屋／鑽石山啟鑽苑／青衣青富苑／柴灣蝶翠苑／攪珠抽籤】新一期綠置居將於下周五（10月29日）揀樓，而房委會今日（10月22日）公布綠置居及租置計劃單位價單，其中最受注目的鑽石山啟鑽苑實用面積479呎「樓王」售385萬元，呎價8,038元。



今期綠置居除了啟鑽苑的2,112個單位，還有537個青衣青富苑及柴灣蝶翠苑單位，以及租置計劃收回重售的815個單位，租置公屋最平只需14萬元就可圓業主夢。以下一文整合綠置居及租置計劃單位呎數、間隔、售價、位置，巿民揀樓前可以先參考。

鑽石山啟鑽苑實用面積479呎「樓王」售385萬元，呎價8,038元。（資料圖片）

即睇綠置居2021啟鑽苑、青富苑、蝶翠苑售價、呎數▼▼▼

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啟鑽苑價單請按此

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租置計劃的815個單位，分布於港九新界39條屋邨，包括李鄭屋邨、良景邨及山景邨等，其中屯門山景邨佔最多單位，有84個，而最便宜單位位於屯門區良俊樓，售約14.4萬元，面積150呎，呎價962元。

即睇各單位售價、間隔、呎數▼▼▼

香港島單位價單：

再看香港島單位間隔及位置：

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九龍單位價單：

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九龍單位間隔及位置：

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新界單位價單：

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新界單位間隔及位置：

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租置計劃公屋單位分布：

攪珠結果頭10個號碼如下（申請編號最後兩個號碼）：

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其餘攪珠結果如下：

綠置居2021攪珠結果（房委會）

是次綠置居及租置計劃單位選擇多，如果幸運中籤，究竟選購綠置居還是租置公屋好呢？有網民就力數7項租置公屋的優勢，更形容「抵過綠置居」。



即睇「租置公屋」哪7樣優勢比「綠置居」更抵，以及有什麼隱憂▼▼▼

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同場加映：居屋2021｜北角、沙田筍盤陸續有來 2021至2025年落成居屋一覽

除了綠置居，2021年還有多個居屋筍盤，不少更坐落市區，非常方便！

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