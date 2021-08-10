綠置居2021│啟鑽苑+重售租置公屋今早直播攪珠　價格呎數一文看清

【綠置居2021／租置計劃公屋／鑽石山啟鑽苑／青衣青富苑／柴灣蝶翠苑／攪珠抽籤】新一期綠置居及租者置其屋計劃（租置計劃）公屋今日（8月10日）10時半攪珠，整個攪珠過程將在房委會的facebook專頁上直播，預計10月開始揀樓。

今期綠置居除了啟鑽苑的2,112個單位，還有517個青衣青富苑及8個柴灣蝶翠苑單位，以及租置計劃收回重售的800個單位，租置公屋最平只需14萬元就可圓業主夢。以下一文整合綠置居及租置計劃單位呎數、間隔、售價、位置，巿民揀樓前可以先作參考。



即睇綠置居2021啟鑽苑、青富苑、蝶翠苑售價、呎數▼▼▼

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下載「香港01」App，即睇城中熱話

房委會發言人表示，「綠置居2020／21」將進行攪珠，以決定申請者按其申請編號facebook臉書專頁上直播，不會安排公眾及傳媒出席。攪珠儀式於8月10日早上10時30分開始。有興趣觀看攪珠直播的人士可瀏覽房委會臉書專頁。

租置計劃的800個單位，分布於港九新界39條屋邨，包括李鄭屋邨、良景邨及山景邨等，即睇各單位售價、間隔、呎數▼▼▼

香港島：

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九龍：

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新界：

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租置計劃公屋單位分布：

是次綠置居及租置計劃單位最快7月攪珠，如果幸運中籤，究竟選購綠置居還是租置公屋好呢？有網民就力數7項租置公屋的優勢，更形容「抵過綠置居」。



即睇「租置公屋」哪7樣優勢比「綠置居」更抵，以及有什麼隱憂▼▼▼

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同場加映：居屋2021｜北角、沙田筍盤陸續有來 2021至2025年落成居屋一覽

除了綠置居，2021年還有多個居屋筍盤，不少更坐落市區，非常方便！

即睇2021-2025年落成居屋筍盤▼▼▼

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同場加映：5000元消費券｜政府再改申請使用限制！3類人不可領 1招更早領取

是次「電子消費券計劃」會發放總額5000元的電子消費券，計劃規模360億元，預計720萬人受惠。究竟最新有什麼申請資格？申請方法、消費券適用範圍及限制又有什麼？將會分多少期派發消費券？以下13大重點逐點解答。

即睇有咩新限制！消費券申請、使用13大須知 3類人不可領取▼▼▼

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以上資料部份細節，仍有待政府實際公布。