7個月女嬰胎媽媽腹中夭折　父母想領屍安葬　醫院竟用死老鼠代替

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-05-22 22:32

哥倫比亞1間醫院發生嚴重失誤，竟將夭折女嬰的屍體調換成死老鼠！當地1名準媽媽懷孕28周後，檢查時發現嬰兒已沒心跳，醫生隨即催生，證實女嬰誕下時已不幸死亡。傷心的媽媽在分娩過程中從頭到尾都未見過女兒，只知道屍體被帶到太平間；家人想為女嬰辦正式的葬禮，惟父親到醫院領屍時，發現醫院提供的箱子裏裝着的根本不是女兒屍首，而是1隻巨型死老鼠。醫院事後發聲明就丟失屍體道歉，當地傳媒指院方至今未尋回嬰屍，而女嬰的父母稱現時只希望找回女兒屍體，好好將她安葬。

哥倫比亞1名女子懷孕28周後發現嬰兒已無心跳，分娩後證實女嬰已死，但想領嬰屍安葬時卻發現被換成死老鼠。（「Majo Velez」fb圖片）

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事件發生於哥倫比亞考卡山谷省圖爾瓦（Tulua），準媽媽Daniela Vélez原本已懷孕28周，較早前她因為身體不適， 13日去到當地的醫療所做檢查，被告知女嬰有心臟疾病，之後被轉送醫院。醫生檢查後發現，Vélez腹中寶寶沒有心跳和脈搏，準備催生出胎兒，孩子於15日出生時已無生命跡象，當場證實死亡。

Vélez生產時全程躺下，只曾見到孩子半身，當她起來時，醫護稱已將孩子的屍體帶到太平間。翌日孩子的爸爸Daniel Jaramillo去辦死亡證等文件，當他帶同殯儀館職員去接女兒屍體，打算送往辦理基督教式葬禮時，殯儀館職員打開棺木想安置好嬰屍，但打開醫院提供的盒子，發現裏面是個紅色膠袋，袋內竟是1隻體型相當大的老鼠屍和一些膠手套，當場把他們嚇呆。

女嬰的爸爸去領屍時，發現盒子內只有1隻死老鼠。（「Majo Velez」fb圖片）

Vélez的表弟Majo Velez其後將事件分享到facebook，稱一家人都非常憤怒，並拍了1張字條，說他們希望領回嬰屍，但醫院卻只給了他們1隻死老鼠，他們一家日前還去到醫院示威表達不滿，要求院方盡快找出嬰兒屍體。

事發後醫院發聲明表示遺憾，就發生丟失屍體這重大失誤致歉，並稱會展開調查。不過，當地傳媒指院方至今仍未找到女嬰屍體，Jaramillo受訪稱他要的只是彰顯正義和女兒的屍體，一家人都希望正式埋葬她。

（綜合）