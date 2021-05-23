綠置居vs租置公屋｜網民熱議綠置居2021點揀好　最佳選擇係呢個！

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-05-23 14:00

【綠置居2021／租置計劃公屋／鑽石山啟鑽苑／青衣青富苑／柴灣蝶翠苑】新一期綠置居及租者置其屋計劃（租置計劃）公屋申請表正在派發，由於今年加入租置單位選擇，所以引起交表時應該選擇綠置居還是租置單位的討論。有網民在討論區上發文，指如申請綠置居就可搬入新單位，申請租置財政上則較為鬆動，問應該如何選擇。

綠置居2021加入租置單位供申請者選擇，引起網民討論。（資料圖片）

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網民「無臂敵」在連登討論區上以「買綠置居定租置單位好」為題發文，討論有關綠置居2021的申請選擇問題。申請雖然提供綠置居及租置計劃公屋單位選擇，但由於申請者只能二擇其一，所以交表時就要先決定好要申請哪一種單位。樓主在帖文中提到，選擇綠置居將會「無咩閒錢淨，仲要供25年」，相反租置單位雖然是舊樓，但就可以有閒錢，而且10年內供完。

網民們普遍認為綠置居2021的多個選擇之中以啟鑽苑為首選，「鑽石山必勝唔使講」，其次則考慮租置單位，然後是其他綠置居單位。網民又指，購買綠置居還是租置公屋主要視乎個人財力，不過亦認同啟鑽苑單位搶手，能夠成功買到的機會很低，是需要考慮的因素之一。

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租置計劃的800個單位，分布於港九新界39條屋邨，包括李鄭屋邨、良景邨及山景邨等，即睇各單位售價、間隔、呎數▼▼▼

香港島：

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九龍：

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新界：

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租置計劃公屋單位分布：

是次綠置居及租置計劃單位，5月28日至6月10日接受合資格綠表人士申請，惟只能二擇其一！究竟申請綠置居還是租置計劃好呢？有網民就力數7項租置計劃優勢，形容「抵過綠置居」。

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如果想申請綠置居，則要留意以下10大申請須知，以免做錯被DQ▼▼▼

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