樓下開冷氣、樓下地板出水　網民問點解決？　裝修佬分享6大妙招

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-05-23 20:30

【冷氣 / 地板 / 出水 / 樓上 / 樓下】香港熱焫焫，開冷氣成為指定動作，但冷氣機除了滴水，另有其他原因可能引來左鄰右里投訴！最近有網民在討論區上發文，指最近開冷氣時，因冷風吹出令樓上單位地板出水，因而被投訴，遂在網上發文求教如何解決問題。網上裝修平台「裝修佬」曾就相關問題解釋有3大成因，並提供多個解決方法！

炎炎夏日不少人都會開冷氣，但亦可能間接導致樓上單位的地板出水。（GettyImages）

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樓主以「有冇被樓上投訴冷氣機吹到地板出水？」為題在香港討論區發文，指因家中開冷氣令到樓上地板出水，因而被樓上鄰居投訴，問網民「點解決？係咪將風口向下吹就解決？」，又疑惑「有冇人風口向下吹都被人投訴吹到地板有水？」。他在留言中又提到，冷氣的溫度為26度仍然被投訴，而且自己在該單位已住了8年，沒有換過冷氣亦沒有調節過風口，「過往冇話有水，係今年先話有」，故感到不解。

網民留言表示，樓主提到的風口向下吹可以解決大部份地板出水情況，更有人表示自己正正就被樓下的冷氣導致地板出水。另外亦有人指出，單位之間有溫差所以出水是正常事，平時自己抹走出水之後會用風扇吹出水位置，溫差消失後就不會再有水。

網上裝修平台「裝修佬」曾解答冷氣致地板出水的問題，講述出水成因及解決方法，以下先看地板出水的3個成因：【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

原文：【生活百科】樓下開冷氣 樓上地板出水 裝修佬講解冷凝水成因

如真的遇上地板出水，「裝修佬」表示樓上及樓下住戶都有方法可以解決問題：【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

原文：生活百科｜樓下開冷氣樓上地板出水 屋主跌到攤攤腰專家教點解決

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