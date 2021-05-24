建築師花240萬買婚房　未婚妻望一眼即嬲爆悔婚　網民恥笑話抵死

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-05-24 14:00

很多情侶在「拉埋天窗」後都想搬離舊居，在新婚房共築愛巢。內地河北省滄州1名建築師為了給未婚妻驚喜，暗裏花約200萬人民幣（約241萬元）買下1間預售單位，惟當他近日帶女方到建成的新婚房後，女方卻看了一眼便離開，直斥他「買了個地下室」，表明無法與他結婚。身建築師的男方被因買婚房被悔婚，氣得形容此事令他感到「奇恥大辱」，惟網民知道他所買的房子原來充滿缺撼，紛紛恥笑身為建築師的他卻不懂選房，認為他眼光奇差，支持女方不要嫁。

河北省1名建築師於2019年以200萬人民幣買婚房，未料卻因此令未婚妻悔婚。（微博影片截圖）

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事發於河北滄州，張性男子早在2019年10月為了結婚而買下該預售單位，共花了200萬人民幣，但及後一直沒有查看單位的建造進度。直至今年5月，張男帶未婚妻到終於落成的新婚房查看，未料女方看了一眼單位便離開，並怒稱「我沒辦法跟你結婚，你這200多萬買了個地下室，見不着光」。

原來張男買到的房子有極大缺撼，他表示直至今年5月在中介的陪同下看單位，才發現房子的窗戶「凹進去」，日間大部份陽光都無法直接照射到屋內，又向媒體出示照片指，即使在中午時間，屋內仍然昏暗無比。面對未婚妻突然悔婚，加上自己是房屋建築注冊建造師，張男氣憤地指：「我覺得受到了奇恥大辱」。

張男事後向房地產公司反映，惟對方則強調日照時間符合國家標準，不但符合「大寒日（日照時數）2個小時」的標準，而且張男的單位經測試後，日照時數達4個小時，「遠遠滿足了日照的標準」。

事件引來大批網友熱烈討論，直指張男身為建築師，自己買房卻不嚴謹，「作為一個專業者不應發生這樣的事情」、「建築專業看一眼模型就都知道了吧」，質疑他眼光奇差，女方悔婚有理。亦有網民「陰謀論」地猜測，認為女方可能早就想悔昏婚，直至看到婚房後終於找到借口；有人則指女方都算有良心，沒有要男方把樓賣了折現，最少男方還是可以擁有自己選擇的房子，「愛人再找一個就行了吧？」。

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