台灣疫情｜無口罩患者竟為呢樣嘢衝出隔離病房　累多名醫護執手尾

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-24 18:00

【新冠肺炎 / 疫情 / COVID-19 / 醫護 / 確診 / 隔離】新冠肺炎疫情肆虐台灣，連續多天本土確診數字破百。疫情指揮中心公布，今日（24日）新增334宗本土個案，重災區為新北市及台北市。疫情大爆發令當地醫護人員疲於奔命，有在隔離病房當值的醫生近日發文講述工作情況，指曾有在隔離病房留醫的病人因電話沒電而衝出病房大吵大鬧，最終須動用至少6名醫護及清潔人員「執手尾」，直言「遇到這樣的病人真的讓人灰心不已」。帖文引來網民熱議，不少人狠批涉事病人是害群之馬，又指疫情期間更應體諒醫護人員，盡量配合共同抗疫。

有在台灣醫院隔離病房工作的醫生發文講述工作情況，指有病人竟因電話沒電未獲即時協助而衝出負壓房。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

「我是隔離病房醫師，我有話要說……」該名自稱於台北某醫院工作的的醫生昨日（23日）於Dcard討論區發文，講述自己與同事於隔離病房工作的實況。他指曾遇到1名住在單人隔離診間的病人，因手機沒電而開始在房內大吵大鬧要求護士協助。

樓主指負責照顧該病人的護士，剛好正忙於為其他病人治療，未有及時協助充電，「醫院也不只收他一個病人啊」。沒料該病人竟突然從負壓房衝出，「坐在病房跟走道之間的前室咆哮」，護士情急之下只好第一時間衝去壓住隔離病房外層的門，「雖然她自己都還來不及穿隔離衣，她還是選擇先保護病房裏其他病人的安全」。

+ 15 + 15 + 15

樓主稱，該名病人「吼到後來就不出聲了」，一眾醫護卻未因而放心，反而擔心他因情緒激動而暈倒或出事，或需派人進內急救，「在這種節骨眼，我們還是選擇先照顧他的健康狀況」。他說醫院最終出動了全副武裝的3位駐院警察、總醫師及護士們，將該名「不戴口罩又大聲咆哮的傢伙」勸回病房內，其後也要安排清潔工穿上保護套裝，重新消毒被污染區域。

事件令樓主直言，「遇到這樣的病人真的讓人灰心不已」，指出台灣醫療費用廉價，不代表患者在醫院內可以為所欲為，「不代表住單人隔離病室、三餐有人送飯、盡力安排檢查與治療都是理所當然」。他指一眾醫護正在幫助台灣挺過疫情，希望能民眾能給予更多同理心及尊重，「醫護人員也是人，我們也有想保護的家人、愛人，疫情之下，我們該一起對抗的是病毒而不是彼此」。

樓主直言遇上刻意刁難的病人感到心灰，期望民眾能給予更多同理心及尊重。（資料圖片）

帖文引來網民共鳴，紛紛留言感謝前線醫護的付出，又狠批涉事病人是害群之馬，不值得醫護人員拚命治療，「總覺得牢房裏應該也要設置一下負壓病房，關無理取鬧、分不清是非黑白的人，都不曉得大家防疫已經夠苦還搗亂」、「直接把他的病房鎖住啦！你們為他賣命真的很不值」、「雖然照顧病人是醫護的專業，可是病人能不能好好配合啊？這樣工作的環境讓人做到很心寒」。

👇👇👇台灣疫情再爆發 點擊瀏覽台北最新照片👇👇👇

+ 8 + 8 + 8

+ 12 + 12 + 12

+ 5 + 5 + 5

台醫院爆疫 護士兒子上學要坐後排禁與同學接觸 媽媽：我錯嗎？

+ 3 + 3 + 3

同場加映：台北萬華茶室群組大爆發！內行人揭清茶館阿公店分別 坐檯費曝光

+ 14 + 14 + 14

台北超市搶購潮👇👇👇