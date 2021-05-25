食物安全｜媽媽堅持食物擺入雪櫃唔會過期　網民：佢食壞肚幾次啦

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-05-25 20:00

雪櫃可以保存食物，但絕非可以令食物變成永恆的魔法箱！有網民在討論區上分享，指媽媽有1個錯誤想法，就是只要將食物放到雪櫃內即可以無視過期日，即使多次吃到腸胃不適，媽媽仍然不聽勸告。他日前「扚起心肝」代為清理雪櫃，竟然發現仍有前年打邊爐時的剩餘物資，好奇「點解點解老人家會覺得塞入雪櫃都可以唔過期……點解咁細個雪櫃可以放咁多嘢？」

有網民在討論區上分享，指媽媽認為食物放進雪櫃就不會過期，更令自己因而吃到腸胃不適。（GettyImages）

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樓主在討論區上發文指「老母成日話啲嘢雪入雪櫃就唔會變壞」，但自己並不明白為什麼她會這樣想，即使她曾經因為食用雪櫃內的過期食品而腸胃不適，她仍然沒有被說服要清理雪櫃及丟棄過期食品，堅持自己的想法。

樓主為免媽媽再次出事，決定代媽媽清理雪櫃內的過期食品，結果發現有3包打邊爐時吃剩的丸類，「有1袋我仲認真覺得係前年食剩嘅，放咗入雪櫃深處」，另外「仲有3盒牛油，有1盒已經過期1年」，而且「睇睇下仲有啲凍肉、花膠、面膜」，行動結束後樓主表示大概清理了雪櫃內三分二食品。

樓主清理雪櫃之後丟棄三分二食品。（GettyImages）

最後樓主在帖文內發問，說為何不少長者都會覺得食物放入雪櫃就不會過期，而且為何小小的雪櫃可以放到這麼多東西，更問網民「你哋喺雪櫃搵到最奇怪嘅係咩？」

網民們分享個人經歷時表示，媽媽曾經將半融的雪糕新地放進冰箱「想雪返凍嚟食」，不料「一雪就係1個月，硬到可以打死人」。有人說大掃除時曾在冰箱發現1罐已經爆開的可樂，後來才知道是妹妹曾經想飲冰凍汽水，但放入冰箱之後卻忘記了，當時「仲見到罐可樂周圍有好多凍死嘅蟻」。

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一開公司雪櫃同事飯盒應聲跌爛 連登女目擊事件：咁樣使唔使賠？

網民「鄭欣宜」在連登討論區上以「打爛咗同事飯盒要唔要賠」為題發文，並分享事發經過：

樓主事後在回應提到，同事B被索賠200元，但覺得責任不在於他。事件引起眾人熱烈討論，以下為留言精選：