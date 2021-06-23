出門注意｜你嗰區有幾大雨？即睇天文台數據　有1區已達紅雨水平

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-06-23 15:37

【天文台雨量閃電雷暴統計／天氣預報／邊區最多雨／雷劈】本港天氣轉差，天文台在下午2時10分一度發出黃色暴雨警告信號，至下午3時30分取消，但多區雨勢仍大。《香港01》翻查天文台數據，究竟哪一區最大雨？哪一區最多閃電雷劈？有1區雨量更已達紅色暴雨警告信號級別？

各區雨量分布，即睇你嗰區有幾大雨，有1個區更已達紅雨水平▼▼▼

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各區閃電分布（按少至多排列）▼▼▼

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另外，若單以雨量計算，西貢區每小時52毫米雨量已超過紅色暴雨警告信號的雨量級別，即每小時雨量超過50毫米，但根據紅色暴雨警告信號定義，「表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的豪雨，且雨勢可能持續」，故單單一區雨量未必能達到標準。

下載「香港01」App，即睇城中熱話

防被雷劈及自保法教學

閃電行雷除了產生閃光雷聲，其實雷擊、雷劈都可對人體造成致命傷害，包括傷害神經和心臟、電流電壓高溫燒傷；雖然有些人被雷劈後表面沒大礙，但亦可能已出現顱骨骨折和內臟損傷，絕對不容忽視，更要小心防範！

所以每當有閃電、雷暴，大家就要做好以下措施了，原來連電話、雨傘都未必可用！

閃電雷暴9招防範須知▼▼▼

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出門必備天氣App 邊度落雨、閃電即時通知

這個App就是港人常用的天文台應用程式「我的天文台」，該App提供「定點降雨預報」服務，可提供未來2小時降雨預報，主要是根據天氣雷達數據，由電腦自動運算出來的結果，並會即時通知用家情況。

天文台App「定點降雨預報」使用方法▼▼▼

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根據天文台預報驗證，首半小時降雨預測準確度約75%。配合手機定位服務，就可以隨時隨地通知用家身處或附近地區會否下雨了。

即時知哪裏閃電

「我的天文台」亦可以查看閃電位置，防止「雷劈」。

天文台App閃電位置功能使用方法▼▼▼

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更多功能可看：兩大必備天氣App 落雨、閃電位置即時通知！紅雨黑雨幾時有？