床褥太舒服搞到睡仙子冇工開　最終被迫轉型賣呢樣嘢｜廣告熱話

撰文： 田中貴 最後更新日期： 2021-05-30 22:00

一般床褥推銷廣告主打宣傳產品的賣點或創新科技，側重產品的功能及實用性，有德國床褥廣告卻反其道而行，由虛構的睡仙子（sleep fairy）故事為切入點，軟性推廣產品的過人之處。故事講述1名大叔努力讀書學習如何成為「睡仙子」，然而當他以為自己學有所成，畢業後準備帶同綿羊大展拳腳之際，他卻發現人們因為1張床褥而有效入睡，睡仙子頓時失業，幸好他腦筋急轉彎，隨即想到轉型妙計，新事業更引來觀眾爆笑。

睡仙子畢業後和綿羊結伴出動。（YouTube「廣告裁判」影片截圖）

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YouTube頻道「廣告裁判」不時上載不同國家的有趣廣告，日前配上中文字幕，介紹德國一間床墊公司的廣告。故事中一名身有雙翼的中年大叔抱怨自己借了學貸，努力上堂學習成為睡仙子，但學校只教授基本知識，他畢業後和羊群一起出動，四出尋找目標單位，找機會向失眠人類灑魔法粉末，讓他們乖乖睡覺。

但隨後他發現坊間出現1張舒服的床褥，睡仙子親眼目睹失眠人類躺在該張床墊後快速入睡，睡仙子的地位被取代，被迫和綿羊加入失業大軍，但他沒有垂頭喪氣，很快想到轉型方案，就是開設1間羊肉烤肉店。

廣告爆笑的結尾引來觀眾留言，他們笑稱「不要吃可愛的羊羊啊」、「他把羊都烤了」，更有人笑指「看到最後，原來是羊肉店的廣告」。

【本文已獲YouTube頻道「廣告裁判」授權。】