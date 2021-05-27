好家教丨小朋友無懼高溫偕父母大嶼山執58袋垃圾　背後原因超暖心

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-27 14:30

夏日熱辣辣好熱好熱，不少人也寧願留在室內嘆冷氣不願外出，不過有4名小朋友無懼高溫，自發組隊偕父母前往大嶼山水口灣執垃圾，最終在酷熱天氣下收集了共58袋垃圾，並自行送到收集點。4位小朋友人仔細細，卻對環境愛護有嘉，表示執垃圾行動出於對大自然環境及海洋生物的關切之心，良好家教獲得網民一致大讚。

4名小朋友無懼高溫，自發組隊偕父母前往大嶼山水口灣收集了共58袋垃圾。（fb群組「香港行山遠足之友(吹水山谷）」）

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小朋友的父母早前於facebook群組「香港行山遠足之友(吹水山谷）」發文，表示4名小朋友於周日（23日）組成了「愛心小小隊」，自發到大嶼山水灣口的紅樹林及泥灘執垃圾。

根據世界自然基金會（WWF）的資料，水口灣的潮間帶泥灘是幼年馬蹄蟹的重要產卵及育苗場，南岸一帶流經紅樹林的小河口，則是魚苗的生境地。

帖文指，水灣口是香港其中1個重要的海洋生物孕育區，當中更可找到存在4億多年的馬蹄蟹及超過180個品種的海洋生物。不過隨着不少海洋垃圾沿水流飄往該處，塑膠製品經過風浪及陽光的沖刷，漸漸變成細少的膠片及膠粒，有些會掛在紅樹林的樹枝，或散布在泥灘，危害海洋生物的安全。

4名小朋友帶齊工具如大型垃圾袋、手套及鐵鉗執垃圾，過程中更利用「身型優勢」，鑽進紅樹林的空隙收集勾在樹枝上的垃圾。（fb群組「香港行山遠足之友(吹水山谷）」）

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4名小朋友為了保護大自然環境以及海洋中的幼小生命，無懼酷熱高溫，在「火燒的太陽」之下，跟父母到大嶼山水口灣收集海洋垃圾。相中可見，小朋友們年紀不算大，估計為小學生，人仔細細卻做足準備，穿上防曬衣、水鞋及太陽帽，亦帶齊工具如大型垃圾袋、手套及鐵鉗執垃圾。過程中更利用「身型優勢」，鑽進紅樹林的空隙收集勾在樹枝上的垃圾，並落手落腳將集合起來的大袋垃圾搬到收集點，非常落力。

「愛心小小隊」與父母最終在「大太陽、大炎熱高溫境界」下，一共收集了58袋海洋垃圾，實踐「用行動愛護環境，守護海洋」的目標，身體力行地「上山下海執靚香港」。小朋友的暖心行動獲得網民紛紛讚好，又稱讚他們父母作出最好的身教，「多謝大家嘅大愛」、「小朋友，為你們鼓掌」。

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同場加映：無品山友 | 女婆山觀音山變垃圾崗 遺M血大小便紙巾 義工斥噁心

Facebook專頁「香港山女」管理員山女早前行山時自發與友人帶走垃圾，沒料沿途竟拾到多張沾有經血及大小便的紙巾。（fb「香港山女 Mountain Girl HK」圖片）

山女直言對垃圾數量之多感到非常驚訝，怒斥無品行山友行為噁心。（fb「香港山女 Mountain Girl HK」圖片）

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做得行山友，尊重大自然是基本事，可惜常常有部份行山人士破壞環境，例如過去曾經有人爬上歷史悠久的岩石和古樹，甚至到水庫暢泳▼▼▼

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塔門元旦假期過後垃圾盛況▼▼▼