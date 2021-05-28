要求女同事返工穿短裙　強調長裙都唔得　求職者超霸氣神回KO

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-28 10:30

打工仔上班應如何穿搭，要視乎公司要求及場合需要，但如果太過份的要求，都要懂得「Say No」保護自己。有打工仔在網上發文，指曾經應徵火炭一間公司時，老闆要求女同事穿短裙返工，更特別強調不可以穿長裙，令她感到不懷好意，因而毫不客氣地用一句話完結這場面試。

有打工仔在網上發文，指曾經應徵火炭一間公司時，老闆要求女同事穿短裙返工，更特別強調不可以穿長裙，令她感到不懷好意。（GettyImages）

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近日網絡上流傳有女求職者着短裙見工被偷拍的帖文，因而引發有網民投稿至facebook專頁「辦公室日報」，分享1次見工經歷。她指2年前到1間位於火炭工廠區的小型公司見工，全公司只得6個人，面試接近尾聲時，老闆竟然表示希望女同事穿短裙上班，令她感到不妥▼▼▼

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按樓主觀察，公司連老闆有6個人，3男2女，當中2個女員工都是穿短裙。她曾考慮採取行動投訴這間公司，但「⼤家都話間公司冇對我做過啲乜，就咁要求着短裙似乎未至於性騷擾」，加上如果雙方對質，對⽅都可以有籍口。

不過她亦呼籲女士見工面試時要小心，衣着端莊得體，不需要太性感，「搵工始終係講求能力」。

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有網民日前發文，指有次見工時遇着該公司一名年約40歲的HR男員工，全程目不轉睛地望她，不時語帶輕佻地發問，並問及很多「私人事」，其後更以WhatsApp私下聯絡她，令樓主大感騷擾，最後上LinkedIn用一招擊退這位麻煩HR。

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經過第一輪面試後，25歲的事主直言，「你咁樣同我interview法，我完全唔覺得nice或者風趣，我只會覺得你猥瑣咋阿叔」，亦沒有興趣再來第二輪面試，「雖然搵工好難，但我唔想同呢啲人做同事」。但她沒想到當晚就收到男HR的WhatsApp私人訊息：

由於HR一定有齊她的地址電話等個人資料，樓主希望能以和平方式趕走他，因而決使出終極一招：

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