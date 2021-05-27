許留山遭頒令清盤丨網民齊數食芒果甜品回憶　3大原因致愈做愈霉

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-27 16:02

連鎖甜品店「許留山」多間分店因多番被業主入稟追租，相關的許留山食品製造有限公司年初遭4間公司申請清盤。由於未能與債權人達成和解協議，高等法院聆案官昨日（26日）在許留山食品製造有限公司不反對下，頒令將其清盤。 高峰時期在香港擁有超過40間分店的許留山，是不少90後的童年回憶，惟近年僅保留數間分店。清盤消息傳出後，網民也感嘆又一回憶消失，但卻直言公司落得清盤結局全因經營不善，導致愈做愈霉。

高等法院聆案官5月26日在許留山食品製造有限公司不反對下，頒令將其清盤。（資料圖片）

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「許留山」最初以涼茶及龜苓膏生意起家，至90年代首創「芒果西米撈」大受歡迎，轉型改售芒果系列甜品、杯裝果汁飲品及蘿蔔糕等小食，成為不少90後童年必到的餐廳。品牌高峰時期在港擁有超過40間分店，亦有內地及日韓遊客慕名「朝聖」，公司在全球各地也有逾200間分店，至2015年被北京一連鎖餐飲品牌收購。

許留山的「港式甜品王國」由冒起至沒落僅約20多年，網民得知清盤消息，也在討論區分享童年時食許留山的回憶，大嘆雖然現時市面甜品選擇眾多，但已難吃到代表舊日情懷的味道。

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不過理性網民也指出，許留山清盤收場全因經營不善，更大數3宗罪，指公司崛起後不時加價，由每杯飲品最初的十多元加至後來的三十多元，令年輕一代難以負擔；而且未有迎合本地客群的需要，反而將重心轉做遊客生意，卻未能保持競爭力。加上因未有好好管理分店出品品質，導致「每間舖頭啲質量同價錢都唔同」，最終被公認為「愈做愈霉」的90後回憶店舖之一。

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