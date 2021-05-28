TVB女藝人公眾泳池影相打卡放IG　網民質疑違法　大律師咁樣講

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-28 15:47

【無綫 / TVB / 黃紫恩 Jojo】夏日熱辣辣，不少網紅、KOL都喜歡在靚靚泳池「打卡」大曬身材，不過如果是公眾地方就要注意一下！有無綫（TVB）女藝人黃紫恩（Jojo）早前到公眾泳池「擺pose」拍照，並放在Instagram上，結果被網民轉載至討論區熱烈討論，質疑她違法。執業大律師陸偉雄接受《香港01》查詢時表示，個人在公眾泳池「打卡」留念，不屬違法。

TVB女藝人黃紫恩早前到公眾泳池「擺pose」拍照，並放在Instagram上，結果被網民轉載至討論區熱烈討論，質疑她違法。（IG「jojotszyan」圖片）

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有網民在連登討論區發帖，上載1位無綫（TVB）女藝人黃紫恩在屯門公眾泳池拍攝的多張照片，只見穿着藍色「兩件頭」泳衣的女藝人，坐在泳池旁邊「擺pose」拍照，另一張則是站在圍欄前，圖中泳池人流疏落，只有1名男士入鏡。

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樓主在帖文中問道「喺公眾泳池影相乜唔係犯法架咩？」，又指她拍到其他泳客，質疑是否已觸犯法例。不過有網民則錯重點稱，女藝人竟然不是在私人會所或酒店泳池打卡，笑言「窮到公眾泳池都影」。

執業大律師陸偉雄接受《香港01》訪問表示，在泳池或公眾地方拍攝不一定犯法，有否觸犯法例要視乎拍照目的、對象及是否牽涉偷拍私隱或敏感部分，但如果個人在泳池「打卡」留念，則不屬違法。

根據香港法例《公眾衞生及市政條例》(第132章) 的《公眾泳池規例》，雖然未有明文規定不拍照，但任何人在泳池或泳池場地範圍內，不得作出一些相當可能對他人造成危害、妨礙、不便或煩擾的作為，違反上述條例即屬犯罪，可處第1級罰款及監禁14天。

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泳池位於堅尼地城西祥街北，屬康文署轄下的公眾泳池，前身是一個露天停車場，坐擁無遮擋海景。

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