在台港男做「牛郎」傳下體照招客　疫巿提供性服務遇女警放蛇斷正

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-05-30 13:31

台灣新冠肺炎疫情持續，當地警方加強打擊性交易活動，其中彰化縣彰化警分局透露，1名女警近日無意中發現有30多歲港男以按摩為名，實際提供客製化性服務，甚至會向客人傳下體照作招挾。女警放蛇後，港男最後於汽車旅館被捕，乃台灣在防疫期間追查性交易案中，首宗涉及男按摩師的案件。

1名港男在台涉提供性交易被彰化縣警方拘捕。（彰化警察分局）

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據台灣媒體報道，彰化警分局大埔派出所1名女警早前使用手機網上購物時，無意間點擊彈出的廣告訊息，其後即有帳號主動攀談並自稱是男按摩師，提出加通訊軟件好友，甚至傳送自己的下體照；女警認為對方或從事性交易，與同事討論後決定繼續追查，最終在派出所所長指揮下行動，於彰化市汽車旅館拘捕1名香港籍郭姓男子。他隨後被送往醫院，其新冠病毒檢測結果為陰性。

郭男稱自己由去年11月起便到台灣工作，警方則表示，認為男子以按摩為名，實際上進行性交易，按摩服務收費2500元台幣（約702港元），4500元台幣（約1264港元）即能提供「特殊客製化」服務。

警方透露，郭男身高約1.7米，長相斯文，說話時有明顯香港的口音，外表上像從事金融業，難以想像牽涉牛郎工作，郭男亦供稱今次是在台工作至今首次被查獲，稱未料台灣警方會對「牛郎」執法。由於郭男屬初犯，當局以「社會秩序法」判罰1500元台幣（約421港元）。

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