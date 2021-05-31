蘇小小Zoe So拍片反擊整容指控　讀書時期曾被欺凌：學懂不再逃避

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-05-31 15:00

藝人及網紅都難免遇到Hater，YouTuber「蘇小小 Zoe So」早前在ViuTV綜藝節目《Error自肥企画》中飾演搜查官而爆紅，結果引來大量連登仔批評，懷疑他多處都曾經整容，更起底找出她的舊相作比較。蘇小小日前在YouTube上載短片回應網民，解釋不少都只是化妝效果，更提到自己讀書時期曾經被取笑欺凌及在網上分享性感打卡照的原因。

《ERROR自肥企画》播出之後大受歡迎，幾乎每集都會引起網民熱烈討論。（《ERROR自肥企画》節目截圖）

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蘇小小在《Error自肥企画》中的小劇場飾演搜查官，一身黑色緊身漆衣的打扮令人眼前一亮，該集節目播出之後旋即引起網民注意並熱烈討論。不過人紅自然是非多，難免亦會有網民批評，包括有人懷疑她身體臉孔有不少部份都曾經整容，甚至起底她中學時期舊相並上載到討論區，分析變化過多的可疑部份。

點擊下圖放大即睇蘇小小在《Error自肥企画》中的演出！ ▼ ▼ ▼

蘇小小上周五（5月28日）上載短片，直接回應網民批評，分享自己多年來在外貌上的變化及做了什麼去改變自己外表。他在影片一開始就指這次片中的自己只上了粉底及少許遮瑕，近乎素顏，希望可以較真實的外表示人。她提到自己在IG上的照片十分性感，但並非想紅想出位，而是想模仿不少台灣女孩帶有少許性感的甜美風格。

蘇小小不時都會分享性感照片，原來是希望可以模仿台灣女孩的性感甜美風格▼ ▼ ▼

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她在片中分享指，當初答應拍攝節目只是想嘗試新事物，那時Error還未因為193的言論而急速爆紅，自己還只認識Mirror中的姜濤，沒想過節目回響這麼大，會被這樣多人留意到，更將自己過去的照片都翻出來，「起底啦，分析啦，然後一沉百踩，感覺其實就好似係我企咗喺路嘅中心，然後有一大堆人圍住我，嗰堆人係戴住面具，然後不停向我拋石仔」，而且由於自己不是藝人，也會感到心痛，但同時都有很多人支持她，欣賞她，十分感激。

蘇小小拍片親自解釋自己樣子在多年來的變化及原因。（YouTube頻道「Zoe So（蘇小小）」短片）

蘇小小亦都提到自己讀書時間曾經被人欺凌，但不懂得如何反抗，只會回家後到角落哭泣，哭完之後又裝作沒有事般上學，令現在的她知道不應該再逃避問題，「我覺得我自己個樣應該由我自己嚟交代」，如果之後仍然有人不相信就是另一回事，「我已經將我嘅真心攞出嚟啦」。

蘇小小澄清自己的樣子多個部份都沒有整容，眼眉只曾紋眉，眼睛就只曾貼雙眼皮貼，但現在已經沒有再貼，她更曾在片中打自己的鼻子以示沒有假體。

點擊下圖放大蘇小小點講自己個鼻 ▼ ▼ ▼

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至於不少網民批評蘇小小有哨牙的問題，她就指自己讀書時間已經被同學取笑是「哨牙珍」，內心十分不好受，所以曾經向牙醫求助。牙醫照X光之後表示因為她的下巴較短而且下顎向後，所以問題不能單靠箍牙改善，最後選擇打透明質酸，但現時已經沒有再打，只有殘留物在下巴。

點擊下圖放大蘇小小點講自己個下巴 ▼ ▼ ▼

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由於蘇小小身材豐滿，同樣亦都引起網民關注，她就指自己曾經嘗試多個方法，包括針灸、按胸等等，最後找到1款有效的豐胸丸，成功由中學時期的大B小C變成現時的大D小E。

點擊下圖放大蘇小小豐胸經驗 ▼ ▼ ▼

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