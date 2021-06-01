端午節｜包糉達人阿媽出貨近百隻掛露台　網民崩潰：佢好似整上癮

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-06-01 08:00

今年6月14日為端午節，不少人都會依照傳統吃糉。有網民近日在討論區發文訴苦，指雖然距離端午節還有一段時間，但對包糉非常狂熱的母親已經默默出產了近百隻糉，而且並非因為親戚「加單」才特別提高產量，令樓主崩潰表示「已經預備成個6、7月都係食糉做LUNCH」。

有網民大呻母親近日不停包糉，「出貨量」已達近100隻，令他非常擔心自己最終需否「包底」吃光糉子。（資料圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

樓主上周四（27日）在香港討論區以「講起包糉……農曆五月都未到，我媽媽已經包咗差唔多成百隻……」為題發文，表示其母親向來便喜歡烹飪，並且經常大量出產，家人吃不完也是稀鬆平常的事。至於去年的端午節，樓主稱母親同樣有包糉，大約包了30、40隻送給親友，另留下10隻左右自用。

事至今年，雖然半個月後才是端午節，但樓主指母親在5月中開始便馬不停蹄地包糉，「今年佢好似整上癮咁，成個露台都掛滿糉……成百隻呀！！！！」。樓主原以為只是親友要求「加單」，母親才會增產，未料母親「只係想包所以包」。

樓主估計親友會接收50隻糉子，即使其餘家人吃掉10隻，他自己也要包辦40隻。（《鐵馬尋橋》劇照）

樓主崩潰表示，即使母親最後送出50隻糉子，其他家人吃10隻，「我仲有40隻呀！！！！」，自己已經做好心理準備，迎接6月至7月吃糉當午餐的生活。

帖文引來網民討論，有人笑言當端午節到來時，家中的糉已經翻倍，希望樓主面對現實，「記得，去到5月可能已經200隻，Book定醫生」，也有人非常羨慕樓主，認為自家製的糉才是最足料和美味，「包糉好多功夫的，你好幸福呀，難得媽媽鍾意煮飯又整咁多嘢食」。

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

女友愛上整麵包工廠式出貨 港男為散貨狂食：同事以為我冇錢食飯▼▼▼

女友愛上整麵包工廠式出貨 港男為散貨狂食：同事以為我冇錢食飯