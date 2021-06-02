打疫苗優惠不斷更新│300萬現金抽獎、抽樓、$1萬現金券、酒店半價

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-06-02 17:31

【疫苗接種／優惠／打疫苗抽樓】為提高新冠肺炎疫苗接種率，港府正推動「全城打疫苗」，而商界各出招數幫助「谷針」，除了信和黃廷方慈善基金及華人置業集團的打針抽獎送千萬元觀塘凱匯單位，還有免費搭港鐵、送機票、海洋公園及迪士尼等，而廠商會今日（6月2日）今日亦宣布推出300萬元現金大抽獎，優惠層出不窮。以下一文盤點各項接種疫苗後的優惠，「只有想不到，沒有做不到」。

6月2日又有多個商界推出優惠，即睇截至6月2日各商界有什麼接種疫苗優惠，送樓、送機票、送股票、300萬現金抽獎乜都有▼▼▼

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以上優惠只供參考，仍有待商界公布詳情，實除可能仍有變動。

▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼

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太古地產助谷針 接種疫苗市民可參加抽獎 贏一萬元商場現金劵

同場加映：5000元消費券｜政府再改申請使用限制！3類人不可領 1招更早領取

是次「電子消費券計劃」會發放總額5000元的電子消費券，計劃規模360億元，預計720萬人受惠。究竟最新有什麼申請資格？申請方法、消費券適用範圍及限制又有什麼？將會分多少期派發消費券？以下13大重點逐點解答。

即睇有咩新限制！消費券申請、使用13大須知 3類人不可領取▼▼▼

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以上資料部份細節，仍有待政府實際公布。