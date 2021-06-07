打疫苗優惠｜新地日日抽iPhone 12、領展$5000現金券、抽樓抽機票

撰文：李積飛
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【疫苗接種優惠著數／打針優惠著數／打疫苗抽樓 ／抽獎／參加登記資格】為提高新冠肺炎疫苗接種率，港府正推動「全城打疫苗」，而商界各出招數幫助「谷針」，除了打針抽獎送千萬元觀塘凱匯單位，還有免費搭港鐵、送機票、海洋公園及迪士尼等，而一田、莎莎SASA、華懋、國泰、3香港等都宣布推出優惠。
以下一文盤點各項接種疫苗後的優惠，「只有想不到，沒有做不到」。
6月7日最新優惠！包括新地日日抽iPhone 12，以及領展抽現金券及家庭電器▼▼▼
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接着看「重點優惠」：包括千萬元豪宅抽獎參加資格、免費搭港鐵、迪士尼及海洋公園優惠▼▼▼
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6月4日更新優惠！包括3香港推出送iPhone 12 Pro、手機折扣等、送Tesla Model 3 Long Range電動車、恒隆送電子禮券及香格里拉免費住酒店一年等▼▼▼
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6月3日更新優惠，包括一田購物折扣、莎莎SASA現金券抽獎、華懋如心酒店豪華套房Staycation等，看清有什麼參加資格▼▼▼
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其餘優惠，包括送口罩、抽現金、送機票、送股票等▼▼▼
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以上優惠只供參考，仍有待商界公布詳情，實除可能仍有變動。
▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼
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同場加映：5000元消費券｜政府再改申請使用限制！3類人不可領 1招更早領取
是次「電子消費券計劃」會發放總額5000元的電子消費券，計劃規模360億元，預計720萬人受惠。究竟最新有什麼申請資格？申請方法、消費券適用範圍及限制又有什麼？將會分多少期派發消費券？以下13大重點逐點解答。
即睇有咩新限制！消費券申請、使用13大須知 3類人不可領取▼▼▼
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以上資料部份細節，仍有待政府實際公布。