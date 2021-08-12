疫苗優惠抽獎｜希慎抽獎送Apple Watch、信和加碼送樓、永安禮券

【疫苗接種優惠著數／打針優惠著數／打疫苗抽樓 ／抽獎／參加登記資格】為提高新冠肺炎疫苗接種率，港府正推動「全城打疫苗」，而商界各出招數幫助「谷針」，除了打針抽獎送千萬元觀塘凱匯單位，還有免費搭港鐵、送機票、海洋公園及迪士尼等，而一田、莎莎SASA、華懋、國泰、3香港等都宣布推出優惠。而信和表示，只要符合一個條件，就會加碼送多一間1200萬元凱滙單位。希慎則公布了疫苗抽獎詳情。

以下一文盤點各項接種疫苗後的優惠，「只有想不到，沒有做不到」。



請按此看各疫苗抽獎登記連結｜豪宅、總商會、華懋、長江集團、新地會｜附提高中獎機會方法

希慎一連4個星期大抽獎送Staycation套票、Apple Watch等，即睇參加方法、登記及截止日期▼▼▼

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希慎疫苗大抽獎網站請按此

新鴻基加推新地會日日有獎抽，包括Samsung Galaxy S21 Ultra 5G及2000餐飲現金券等，即睇參加方法、登記及截止日期▼▼▼

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新鴻基加推新地會日日有獎抽登記連結請按此(8月9日開始登記)

信和再推抽獎送$20萬獎學金，即睇參加方法、登記及截止日期▼▼▼

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信和抽獎送$20萬獎學金登記連結請按此（9月2日早上9時開始）

永安百貨180萬元禮券大抽獎參加方法、截止日期▼▼▼

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永安百貨180萬元禮券大抽獎網站請按此(參加抽獎須把抽獎券投入指定抽獎箱)

7月30日最新優惠！信和加碼送多一間1200萬元凱滙單位，須先符合一個條件▼▼▼

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參加抽樓方法、13大申請須知▼▼▼

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打針抽千萬元觀塘凱匯單位登記網址請按此

7月20日最新優惠！中國人壽海外接種雙重賞、長江集團及李嘉誠基金會$2000萬禮券抽獎、金銀業貿易場$1萬金牌抽獎▼▼

接着看「重點優惠」：包括千萬元豪宅抽獎參加資格、免費搭港鐵、迪士尼及海洋公園優惠▼▼▼

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7月15日更新優惠！會展開心大抽獎、東瀛遊日本旅行抽獎、中信股份149萬元禮品大抽獎，送日本7人車待、莎莎SASA 100萬元現金券大抽獎▼▼▼

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7月6日更新優惠！金記冰室一世免費食、希慎疫苗加碼賞、D2 Place 抽獎、香格里拉一年免費酒店住宿▼▼▼

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6月17日更新！包括新民黨百萬元大抽獎詳情、總商會3000萬元抽獎送房車、送港鐵全年車票、送機票、黃金商場優惠等▼▼▼

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6月15日更新優惠！包括怡和集團送Benz、永義集團買樓折扣、宏利香港保費代用券、中銀人壽免費接種前健康評估▼▼▼

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6月11日更新優惠！包括星夢郵輪大抽獎、煤氣公司10,000元購物禮券、亞洲保險優惠、帝盛酒店免費住宿▼▼▼

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6月9日更新優惠！包括保誠抽獎送10年醫保、新民黨百萬元獎品大抽獎▼▼▼

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6月8日更新優惠，包括長江集團、李嘉誠基金會送2000萬元禮券，更可以買樓；恒基大抽獎送足金60両及現金券、英皇送20000張戲飛及「尚‧珒溋」折扣等▼▼▼

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6月7日更新優惠，包括新地日日抽iPhone 12，以及領展抽現金券及家庭電器▼▼▼

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6月4日更新優惠！包括3香港推出送iPhone 12 Pro、手機折扣等、送Tesla Model 3 Long Range電動車、恒隆送電子禮券及香格里拉免費住酒店一年等▼▼▼

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6月3日更新優惠，包括一田購物折扣、莎莎SASA現金券抽獎、華懋如心酒店豪華套房Staycation等，看清有什麼參加資格▼▼▼

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其餘優惠，包括送口罩、抽現金、送機票、送股票等▼▼▼

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下載「香港01」App，即睇城中熱話

以上優惠只供參考，仍有待商界公布詳情，實除可能仍有變動。

▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼



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太古地產助谷針 接種疫苗市民可參加抽獎 贏一萬元商場現金劵

同場加映：5000元消費券｜政府再改申請使用限制！3類人不可領 1招更早領取

是次「電子消費券計劃」會發放總額5000元的電子消費券，計劃規模360億元，預計720萬人受惠。究竟最新有什麼申請資格？申請方法、消費券適用範圍及限制又有什麼？將會分多少期派發消費券？以下13大重點逐點解答。

即睇有咩新限制！消費券申請、使用13大須知 3類人不可領取▼▼▼

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以上資料部份細節，仍有待政府實際公布。