AMC｜連登仔大賺近4倍貼持倉截圖　只有1股被取笑：嘩，財自啦！

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-06-03 14:15

【WSB / AMC / GME / YOLO】年初GME風暴引起一眾散戶入市美股一起狙擊沽空大鱷，當時有多隻股票亦都被列為WSB（Wall Street Bets）清單，當中包括美國連鎖戲院AMC。近日AMC再度熱炒，1個月內已經由低位勁升約6倍，有網民就在討論區上分享自己持有的AMC已經大升約4倍，不過貼出持倉截圖之後就大家都「得啖笑」！

因疫情而長時間被迫停業的連鎖院線AMC股票，竟成為網民熱烈追捧對象。（GettyImages）

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AMC由過去1個月內低位8.93美元急升至昨晚（2日）收市的62.55美元，更曾升至72.62美元的歷史高位。網民「其實唔難-.-」在連登討論區上發文，指自己買入AMC大賺近400%，叫其他人留言「你問我答」。他指自己於早前GME風暴期間賣剩最後1股AMC，「警愓自己唔好買妖股」，不料現在AMC的升幅卻多得難以置信。

網民上載持倉截圖，可見只有1股AMC。（連登討論區圖片）

從樓主上載的持倉截圖可見，他的確只持有1股AMC，成本價為12.56美元，截圖時AMC價格為62.55美元，即有49.98美元（約387.75港元）盈利，升幅為397.73%。同時因為他只持有1股，即使股價勁升，賺到的實數亦都有限，成為網民開玩笑的對象，說「嘩，財自啦」、「嘩，賺到笑啦」、「49蚊有咩好講，唔知以為你贏幾百萬」、「樓主真係謹慎投資」。

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