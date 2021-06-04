相愛13年前妻拋低1句話堅決離婚　港男等足5年未放下：夠戇居嗎？

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-04 08:00

漫漫長跑可以讓感情愈久愈穩固，但亦可能因新鮮感丟淡而愈走愈遠。有網民在討論區分享自己的愛情故事，指與前妻拍拖9年後結婚，可惜婚姻只維持了短短4年就結束，女方在離婚後1個月即有新男友，但樓主坦言5年過去仍然在等她，因而向其他網民問道：「夠戇居嗎？」

有網民在討論區分享自己的愛情故事，指與前妻拍拖9年後結婚，可惜婚姻只維持了短短4年就結束，女方在離婚後1個月即有新男友。（《三十而已》劇照）

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該網民在香港討論區，以「拍拖九年，結婚四年，然後離婚」為題發文，指跟前妻在外國大學讀書時期認識，其後畢業一起回香港努力工作，儲錢成家立室，可惜結婚4年後的某天卻突然翻起前所未有的巨變，前妻拋下1句話後開始晚晚出去玩▼▼▼

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樓主其後補充指，離婚初期忍不住會傳訊息慰問對方，「慢慢哋會覺得對方未必會想我再問，為免對方覺得我煩，所以都冇再問了」，而過去5年曾跟其他女生嘗試發展，但不知是否被傷害過，始終不想再發展新一段感情，這段時間亦寧願寄情工作，至於前妻，則未知她最新狀況。

樓主的故事引起網民踴躍回應，很多人都勸他不要等下去，認為女人離開比男人更決絕，又鼓勵他嘗試用交友APP認識新朋友，開拓社交圈子，給自己1個機會▼▼▼

正所謂「貧賤夫妻百事哀」，夫婦之間可以共富貴，但未必能共患難。有港男在討論區發文，指與太太結婚4年，疫情期間2人雙雙失業，後來太太找到1份辦公室文職工作，自己則轉戰飲食業，2人的生活習慣上開始出現分歧，此時太太竟遭公司1名40歲高層猛烈追求，還答應外出約會，令港男大感無力，「我人生已經睇唔到希望」。

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疫情下各行各業大受打擊，很多人都不幸被炒加入失業大軍，有50歲的網民分享，指自己去年失業後轉行做侍應，但同齡老闆卻對自己不太友善，認為其工作能力不及80、90後，加上在客人面前做錯1件事，即再次被炒，令他不禁失望問「公平咩？」。

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